Elhunyt a legendás rockegyüttes frontembere, akinek dalaira generációk buliztak Magyarországon is

A hírt Tommy DeCarlo gyermekei, Annie, Talia és Tommy Jr. közölték édesapjuk Facebook- és Instagram-oldalán. Tájékoztatásuk szerint a hétfőn elhunyt énekesnél szeptemberben diagnosztizáltak agydaganatot – írta az APNews.

A Boston klasszikus rockegyüttes frontembere, Tommy De Carlo (Fotó: Getty Images North America/Daniel Knighton)

DeCarlo pályája különleges fordulattal indult

Hihetetlen erővel és bátorsággal küzdött az utolsó pillanatig

– írták, és arra kérték a rajongókat, tiszteljék gyászukat.

A Boston 1975-ös megalakulása óta a klasszikus rock meghatározó együttese, olyan slágerekkel, mint a More Than a Feeling és a Peace of Mind. A zenekar eredeti énekese, Brad Delp 2007-ben halt meg.A 43 éves, Észak-Karolinában, egy Home Depot áruházban dolgozó énekes Delp halála után tisztelgő dalt írt és rögzített az egykori frontember emlékére. A felvételt – több Boston-feldolgozással együtt – feltöltötte Myspace-oldalára, majd elküldte a linket a zenekarnak. Kezdetben elutasították, de az együttes alapító gitárosa és dalszerzője, Tom Scholz felfigyelt DeCarlo hangjára, amely meglepően hasonlított Delpére. Meghívta egy, az elhunyt énekes emlékére rendezett koncertre, majd ezt követően felkérte, hogy csatlakozzon a zenekarhoz.

Nem mintha úgy próbáltam volna énekelni, mint Brad – csak imádtam vele együtt énekelni

– fogalmazott DeCarlo a zenekar honlapján megjelent életrajzában.

Tommy DeCarlo csaknem húsz éven át turnézott a Bostonnal, és énekelt a 2013-ban megjelent Life, Love and Hope című albumon is. Halálával a zenekar történetének meghatározó korszaka zárult le.