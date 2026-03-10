holoda attilatiszaüzemanyagár

A védett üzemanyagárat támadja a tiszás szakértő + videó

Orbán Viktor bejelentése nyomán éjféltől legfeljebb 595 forintért tankolható a 95-ös benzin, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet a benzinkutakon. Az árplafon nem tetszik Holoda Attilának. A szakértő korábban a rezsicsökkentést is bírálta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 13:33
Holoda Attila, Tisza Párt, energiaszakértő YT
– Én azért gondolom, hogy ez rossz döntés – fogalmazott az ATV-ben a tiszás Holoda Attila, amikor a kormány által bevezetett védett üzemanyagárról kérdezték.

Mint már beszámoltunk róla, Orbán Viktor tegnap bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében mától védett áron tankolhatunk a benzinkutakon. A rendelet a Magyar Közlönyben is megjelent. A rendelet értelmében a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető.

A tiszás Holoda Attila ennek kapcsán azt mondta:

az ársapka sosem egy jó megoldás, különösen azért, mert a magyar kormány ilyen jellegű kompenzációt, amit fizetett valamennyit a benzinkutaknak is, az a kompenzáció a valós költségeiket meg sem közelítette.

A baloldalhoz köthető energiaszakértő korábban Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter és a Tisza mellett is feltűnt. A szakember régóta támadja a rezsicsökkentést is, korábban arról beszélt, hogy szerinte túl alacsony a villamos energia ára. Ez egybeesik Brüsszel elvárásaival, és a Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek közepette komoly kockázatot jelentene a magyar családok számára.

Holoda Attila (Forrás: Ellenpont)

Holoda Attila régóta bírálja a rezsicsökkentést, korábban átverésnek nevezte, és az orosz olajimport felfüggesztését sürgette, még annak gazdasági következményei árán is.

Nemrég a Klikk TV-ben ismét

az olcsó lakossági áramot támadta,

és a rezsicsökkentés ellen érvelt.

– Nem a rendszerhasználati díj magas, hanem a villamos energia ára alacsony. Különösen a piaci árhoz képest. Az az öt forint kilowattóránkénti ár gyakorlatilag messze van attól […] Szokta mondani a miniszterelnök is, hogy milyen olcsón termel a paksi atomerőmű. Kilowattóránként 12 forint az önköltsége, és öt forintot kap érte – bírálta a rezsicsökkentett árakat a Tiszához köthető energiaszakértő.

Borítókép: Holoda Attila (Forrás: YouTube)

