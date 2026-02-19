Rendkívüli

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

Tisza PártUkrajnaBarátság kőolajvezetékorosz energiahordozók

A Tisza képviselői Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

A Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása után Magyarország felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelexportot. Ezzel szemben a müncheni biztonságpolitikai konferencián a Tisza Párt képviselői jelezték, hogy készek lennének leválasztani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, miközben a lépés súlyos következményekkel járhatna, akár ezerforintos benzinárhoz is vezethetne.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 10:30
Magyar Péter (Fotó: AFP)
A szerdai kormányülést követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: Magyarország felfüggeszti az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-exportot. Elmondása szerint erre azt követően kerül sor, hogy Ukrajna január 27. óta nem indította újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A miniszter úgy fogalmazott: a rendelkezésre álló, helyszíni információk alapján minden műszaki és technikai feltétel adott lenne ahhoz, hogy az olajszállítás Magyarország felé újrainduljon. Állítása szerint a tranzit elmaradása politikai döntés következménye, amelyet az ukrán elnök hozott meg.

A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról (Fotó: AFP)
A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról (Fotó: AFP)

Az Index információi szerint a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi leállításával kapcsolatban meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok tájékoztatását is. A lap úgy tudja, a jelentések szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása mögött nem csupán technikai okok állhatnak, hanem tudatos politikai döntés. A lap úgy értesült, hogy 

Kijev a lépéssel nyomást kíván gyakorolni a magyar kormányra az ukrán uniós csatlakozás ügyében. A beszámoló szerint egy orosz támadás önmagában nem tette volna indokolttá a hosszabb leállást, és az ukrán fél a jogi következményekkel is tisztában lehet. 

A Tisza Párt is tudhatott az ukrán szándékról

Az Index szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolója kitért arra is, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetőit: nem tervezik a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Az Index szerint a párt képviselői jelezték, hogy 

támogatnák Magyarország leválását az orosz energiahordozókról.

Az ügy politikai következményei kapcsán Szijjártó Péter korábban hangsúlyozta, az orosz olaj kiesése súlyos következményekkel járhat, és

 akár ezerforintos benzinárhoz is vezethetne,

ugyanakkor azt mondta, a jelenlegi intézkedések nem jelentenek áremelkedést a magyar fogyasztóknak. Bírálta az Európai Bizottságot is, amiért szerinte nem lép fel határozottabban a magyar és a szlovák energiaellátás védelmében.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált arra, hogy Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezeték működését. A bejegyzés szerint az ukrán elnök ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Brüsszel és Kijev ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, és már meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani. 

A Magyar Péter vezette Tisza Párt Brüsszel kérésére kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, továbbá megszüntetné a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

