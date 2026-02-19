A szerdai kormányülést követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: Magyarország felfüggeszti az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-exportot. Elmondása szerint erre azt követően kerül sor, hogy Ukrajna január 27. óta nem indította újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. A miniszter úgy fogalmazott: a rendelkezésre álló, helyszíni információk alapján minden műszaki és technikai feltétel adott lenne ahhoz, hogy az olajszállítás Magyarország felé újrainduljon. Állítása szerint a tranzit elmaradása politikai döntés következménye, amelyet az ukrán elnök hozott meg.
A Tisza képviselői Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról
A Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása után Magyarország felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelexportot. Ezzel szemben a müncheni biztonságpolitikai konferencián a Tisza Párt képviselői jelezték, hogy készek lennének leválasztani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, miközben a lépés súlyos következményekkel járhatna, akár ezerforintos benzinárhoz is vezethetne.
Az Index információi szerint a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi leállításával kapcsolatban meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok tájékoztatását is. A lap úgy tudja, a jelentések szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása mögött nem csupán technikai okok állhatnak, hanem tudatos politikai döntés. A lap úgy értesült, hogy
Kijev a lépéssel nyomást kíván gyakorolni a magyar kormányra az ukrán uniós csatlakozás ügyében. A beszámoló szerint egy orosz támadás önmagában nem tette volna indokolttá a hosszabb leállást, és az ukrán fél a jogi következményekkel is tisztában lehet.
A Tisza Párt is tudhatott az ukrán szándékról
Az Index szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolója kitért arra is, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetőit: nem tervezik a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Az Index szerint a párt képviselői jelezték, hogy
támogatnák Magyarország leválását az orosz energiahordozókról.
Az ügy politikai következményei kapcsán Szijjártó Péter korábban hangsúlyozta, az orosz olaj kiesése súlyos következményekkel járhat, és
akár ezerforintos benzinárhoz is vezethetne,
ugyanakkor azt mondta, a jelenlegi intézkedések nem jelentenek áremelkedést a magyar fogyasztóknak. Bírálta az Európai Bizottságot is, amiért szerinte nem lép fel határozottabban a magyar és a szlovák energiaellátás védelmében.
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált arra, hogy Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezeték működését. A bejegyzés szerint az ukrán elnök ezzel beavatkozott a magyar választásokba. Brüsszel és Kijev ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, és már meg is találták azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt Brüsszel kérésére kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, továbbá megszüntetné a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel
Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról.
Magyarország szerepe és tekintélye nő a Béketanácsban + videó
Hazánk Béketanácsban betöltött szerepe a külpolitikai siker bizonyítéka – mondta Deák Dániel a Magyar Nemzetnek.
Börtönnel fenyegették meg Orbán Viktort az ukránok, Putyint is emlegették
Az ukránok a Tiszának szurkolnak.
Szijjártó Péter fontos hírt közölt a Fradi-szurkolókkal
A határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét.
