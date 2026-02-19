A Tisza képviselői Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Az Index információi szerint a kormányülésen a Barátság kőolajvezeték Ukrajna általi leállításával kapcsolatban meghallgatták a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok tájékoztatását is. A lap úgy tudja, a jelentések szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása mögött nem csupán technikai okok állhatnak, hanem tudatos politikai döntés. A lap úgy értesült, hogy

Kijev a lépéssel nyomást kíván gyakorolni a magyar kormányra az ukrán uniós csatlakozás ügyében. A beszámoló szerint egy orosz támadás önmagában nem tette volna indokolttá a hosszabb leállást, és az ukrán fél a jogi következményekkel is tisztában lehet.

A Tisza Párt is tudhatott az ukrán szándékról

Az Index szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolója kitért arra is, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetőit: nem tervezik a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Az Index szerint a párt képviselői jelezték, hogy