Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Orbán Viktor: Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akar

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezeték működését, és ezzel beavatkozott a magyar választásokba. A Tisza Brüsszel kérésére kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában felhívta a figyelmet, Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezeték működését, ezzel avatkozna be a magyar választásokba. Brüsszel és Kijev ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, bármi áron.

Orbán Viktor: Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezeték működését, ezzel avatkozna be a magyar választásokba (Fotó: AFP)
Akkor is megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj

– hangik el Zelenszkijtől a videóban, majd Ursula von der Leyen szintén hangoztatja: „Ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól!”

A videó szerint Brüsszel megtalálta azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani, ugyanis Magyar Pétertől szintén elhangzott:

Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget.

A videó emlékeztet: 

Brüsszel kérésére a Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.

 

