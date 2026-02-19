Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójában felhívta a figyelmet, Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezeték működését, ezzel avatkozna be a magyar választásokba. Brüsszel és Kijev ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, bármi áron.
Orbán Viktor: Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akar
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezeték működését, és ezzel beavatkozott a magyar választásokba. A Tisza Brüsszel kérésére kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.
Akkor is megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj
– hangik el Zelenszkijtől a videóban, majd Ursula von der Leyen szintén hangoztatja: „Ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól!”
A videó szerint Brüsszel megtalálta azt az embert, aki nem tud nekik nemet mondani, ugyanis Magyar Pétertől szintén elhangzott:
Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget.
A videó emlékeztet:
Brüsszel kérésére a Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, megszüntetné a rezsicsökkentést és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak
