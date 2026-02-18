Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

Orbán Viktor: Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen!

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában arról írt, hogy az ukránok nyílt támadást indítottak a magyar energiabiztonság ellen. A kormány asztalán az ügy, megteszik a szükséges lépéseket. A kormányülés után a kormányfő az Egyesült Államokba utazik.

2026. 02. 18. 13:03
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Fantasztikus volt tegnap találkozni veletek Sümegen! Navra vezet, a balosok közvélemény-kutatásai bizonyíthatóan manipuláltak, de a melót folytatni kell. Napról napra egyre jobban nézünk ki – kezdte napi beszámolóját Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A miniszterelnök kiemelte: ha szerda, akkor kormányülés. Felidézte, hogy 

az ukránok továbbra sem engedik át az orosz kőolajat Magyarországra.

– Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen. Aki ilyet tesz, az az ellenségünk. A kormány asztalán az ügy, megtesszük a szükséges lépéseket – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor kiemelte, hogy Zelenszkij és csapata nyakig benne van a magyar választási kampányban. Egy ukránbarát bábkormányt akarnak, vagyis a Tiszát.

–  Ők támogatják Ukrajna uniós tagságát, és odaadnák a magyarok pénzét Ukrajnának, és leválasztanának bennünket az olcsóbb orosz energiáról. De ehhez nekünk is lesz néhány szavunk – írta a miniszterelnök.

 Orbán Viktor a kormányülés után Amerikába utazik, hogy részt vegyen a Béketanács ülésén.

–  Ha Brüsszel nem akadályozná Trumpot, Ukrajnában már régen béke lenne. De akadályozza. Amíg nincs béke, ki kell maradnunk a háborúból. Ez csak a nemzeti kormánnyal lehetséges – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök bejegyzése végén arra emlékeztetett, hogy március 15-én Békemenet lesz.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)


 


 

Kondor Katalin
A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
