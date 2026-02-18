Orbán Viktor: Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen!

– Fantasztikus volt tegnap találkozni veletek Sümegen! Navra vezet, a balosok közvélemény-kutatásai bizonyíthatóan manipuláltak, de a melót folytatni kell. Napról napra egyre jobban nézünk ki – kezdte napi beszámolóját Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A miniszterelnök kiemelte: ha szerda, akkor kormányülés. Felidézte, hogy

az ukránok továbbra sem engedik át az orosz kőolajat Magyarországra.

– Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen. Aki ilyet tesz, az az ellenségünk. A kormány asztalán az ügy, megtesszük a szükséges lépéseket – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor kiemelte, hogy Zelenszkij és csapata nyakig benne van a magyar választási kampányban. Egy ukránbarát bábkormányt akarnak, vagyis a Tiszát.

– Ők támogatják Ukrajna uniós tagságát, és odaadnák a magyarok pénzét Ukrajnának, és leválasztanának bennünket az olcsóbb orosz energiáról. De ehhez nekünk is lesz néhány szavunk – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a kormányülés után Amerikába utazik, hogy részt vegyen a Béketanács ülésén.

– Ha Brüsszel nem akadályozná Trumpot, Ukrajnában már régen béke lenne. De akadályozza. Amíg nincs béke, ki kell maradnunk a háborúból. Ez csak a nemzeti kormánnyal lehetséges – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök bejegyzése végén arra emlékeztetett, hogy március 15-én Békemenet lesz.