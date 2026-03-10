hegedűs barbaraVálasztás 2026balatonfüredorbán viktor

Telt ház fogadta Orbán Viktort Balatonfüreden

Balatonfüreden járt kedden este Orbán Viktor. A miniszterelnök Hegedűs Barbarát, a település fideszes országgyűlési képviselőjét, képviselőjelöltjét támogatta a kampánykörútjának újabb állomásán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 20:57
„Balatonfüreden is telt ház” – adta hírül a legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor

Várpalota, 2026. március 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott csoportképen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl, b3) Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével (j3) folytatott tárgyalása után Várpalotán 2026. március 10-én. Középen Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje (j5), mögöttük Lázár János építési és közlekedési miniszter (hátul, b3). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
 Orbán Viktor miniszterelnök Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével (j3) folytatott tárgyalása után Várpalotán 2026. március 10-én. Középen Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje (j5), mögöttük Lázár János építési és közlekedési miniszter (hátul, b3). Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos 

„Hajrá, Hegedűs Barbara!” – írta a miniszterelnök, egyértelműsítve, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjének, Veszprém vármegye 02. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjének a sikeréhez szurkol az április 12-i parlamenti választáson. 

A miniszterelnök korábban Hegedűs Barbara és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével. 

Orbán Viktor kedden jelentette be, hogy jövő héten sűrű lesz a programja: indul az országjárás, amelynek során számos városba látogat el:

  • március 16. – Kaposvár
  • március 17. – Eger
  • március 18. – Dunaújváros
  • március 20. – Szentendre
  • március 21. – Miskolc
  • március 22. – Hódmezővásárhely

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Balatonfüreden (Forrás: Facebook)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

