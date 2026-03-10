Telt ház fogadta Orbán Viktort Balatonfüreden

„Balatonfüreden is telt ház” – adta hírül a legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével (j3) folytatott tárgyalása után Várpalotán 2026. március 10-én. Középen Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje (j5), mögöttük Lázár János építési és közlekedési miniszter (hátul, b3). Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Hajrá, Hegedűs Barbara!” – írta a miniszterelnök, egyértelműsítve, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjének, Veszprém vármegye 02. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjének a sikeréhez szurkol az április 12-i parlamenti választáson.

A miniszterelnök korábban Hegedűs Barbara és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével.

Orbán Viktor kedden jelentette be, hogy jövő héten sűrű lesz a programja: indul az országjárás, amelynek során számos városba látogat el: