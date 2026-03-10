Telt ház fogadta Orbán Viktort Balatonfüreden

„Balatonfüreden is telt ház” – adta hírül a legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
„Hajrá, Hegedűs Barbara!” – írta a miniszterelnök, egyértelműsítve, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjének, Veszprém vármegye 02. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjének a sikeréhez szurkol az április 12-i parlamenti választáson.
A miniszterelnök korábban Hegedűs Barbara és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével.
Orbán Viktor kedden jelentette be, hogy jövő héten sűrű lesz a programja: indul az országjárás, amelynek során számos városba látogat el:
- március 16. – Kaposvár
- március 17. – Eger
- március 18. – Dunaújváros
- március 20. – Szentendre
- március 21. – Miskolc
- március 22. – Hódmezővásárhely
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!