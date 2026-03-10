Magyar PéterAlapjogokért Központválasztási kampányeszköz

Alapjogokért Központ: Magyar Péterék előre magyarázzák a vereségüket, ezért építik a választási csalás mítoszát

Az Alapjogokért Központ azt állítja, hogy a Tisza készül a vereségre: turbófokozatban a választási csalásról szóló mítoszépítésük. Szerintük ez csak a jól ismert bolsevik stratégia: vádold ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz!

2026. 03. 10. 20:31
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI
Az Alapjogokért Központ legújabb bejegyzésében arról posztol, hogy szeptember óta építi Magyar Péter az ellenzéki nyilvánosságban a választási csalás mítoszát, hogy már előre magyarázni tudják vereségüket. Megjegyzik: tény, hogy az utóbbi fél évben a belpolitikai erőviszonyok a Tisza Párt számára kedvezőtlenül alakultak: kiszivárgott kétszázezer Tisza Világ felhasználó adata az ukrán hátszéllel fejlesztett applikációból, de kiszivárgott a párt megszorítócsomagja is, amelyet Magyar Péter korábbi munkatársa a párt valódi politikai programjaként írt le.

Apad a Tisza Párt, Magyar Péter, időközi
A Tisza készül a vereségre. Forrás: Facebook

Az elemzők megjegyzik, hiába a hamisított kutatások, hiába nem beszélhetnek arról, amire készülnek, az igazság számos alkalommal rántotta le a leplet valódi szándékukról: a brutális adóemelési tervek, a rezsicsökkentés megszüntetése, a globalista multik és az ukránok ügynökeivel történő összebútorozás (mint Kapitány István és Tseber Roland), a magyar érdekeket eláruló müncheni paktum megkötése, az energiaszankciók megszavazása az EP-ben és az ukrán olajblokáddal kapcsolatos hallgatásuk is azt igazolja, hogy Ukrajna verbális, politikai és gazdasági beavatkozása a Tisza Párt érdekében történik.

Az Alapjogokért Központ a bejegyzésében kifejti: a kampány nem a Tisza szándékai szerint alakul. Magyar Péter korábban alkotmányos puccsról, önmerényletről, berepülő drónokról és újabban orosz kém sci-fibe illő sztorikról beszél, miközben a múlt héten negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat foglaltak le egy ukrán konvoj páncélozott járműveiből. Az ukrán konvoj ugyanis nemcsak támogatást, hanem a lelepleződés veszélyét is magával hozta: kinek szánhatták az ukránok a pénzt? Erről, az olcsó orosz energia kivezetésének támogatásáról és a Tisza Párt ukránbarát politikájáról is próbálják most sci-fi-be illő kémtörténetekkel elterelni a figyelmet.

Az elemzőintézet végezetül megjegyzi: Magyar Péterék most tavaszi „nagygenerált” tartanak, külföldi beavatkozást sejtetve – de ez csak a jól ismert bolsevik stratégia: vádold ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz!

 

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekhatósági

Semmibe veszik…

Bayer Zsolt avatarja

Íme, semmibe veszik a hatósági tiltást. Felháborító!

