A haza védelme nem csupán a határok védelme, legalább ilyen fontos az értékek, a hagyomány és az identitás őrzése is

Átadták a Szellemi Honvédő Díjakat

Erős Hunor
2026. 03. 10. 21:29
Fotó: Polyák Attila
Egy közösség erejét az dönti el, hogy hány embert tudhat maga mögött őszinte meggyőződés alapján – idézte fel Szabó Anett a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnökének szavait a Szellemi Honvédő Díj átadóján. A korábban díjazott műsorvezető elmondta, hogy a díjátadó fővédnöke Navracsics Tibor, aki azonban nem tudott jelen lenni.

Szellemi Honvédő Díjátadó CÖF
A Szellemi Honvédő Díj átadója Fotó: Polyák Attila

Csizmadia László az átadó előtti beszédében hangsúlyozta: Hazánkban van egy soha nem apadó és egyre szélesedő szellemi honvédő forrás. A CÖF–CÖKA elnöke szerint az európai polgároknak szent kötelessége, hogy kultúránkat megőrizzük. 

Védjük meg hazánk szuverenitását, mondjunk nemet az illegális bevándorlásra és a genderideológiára

– hangoztatta.

– A békemeneten szülők és gyermekek együtt válnak szellemi honvédőkké. Március 15-én eddig soha nem látott létszámban kell ott lennünk a Békemeneten – mondta Csizmadia László, aki azt szeretné, hogy a nemzet nagy többsége részt vegyen az eseményen. Az elnök azt is jelezte, hogy a Békemenet már szerzői jogvédelem alatt áll, ugyanis „vannak lopós figurák az országban”, akik megpróbálják lenyúlni a menet nevét.

A kormány 16 éve mindig támaszkodott a polgárság véleményére és ki is állt érte – emlékeztetett. Hozzátette: lebegjen szemünk előtt az a szállóige, hogy a haza minden előtt.

Ma olyan hazafiaknak adunk át díjakat, akik az elmúlt időben munkájukkal példát mutattak

– hangsúlyozta az elnök.

Szellemi Honvédő Díjátadó CÖF
Ifj. Lomnici Zoltán Fotó: Polyák Attila


Négy díjat adtak át

– A magyar történelem évszázadai során sokszor kellett megvédenünk hzánkat. Volt idő, amikor karddal, volt, amikor politikai bölcsességgel, és volt amikor a kultúra és a szellemi örökség megvédése jelentette a legfontosabb védelmet – jelentette ki Ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: a haza védelme nem csupán a határok védelmét jelenti, legalább ilyen fontos az a láthatatlan védelem, amely az értékek, a hagyomány é az identitás őrzése jelent, ezt nevezzük szellemi honvédelemnek. 

Szellemi Honvédő Díj, ezért nem egy egyszerű kitüntetés, ez azoknak szól akik munkájukkal hozzájárulnak a magyar nemzet kultúrájának és szellemi önazonosságának megőrzéséhez – magyarázta a CÖF–CÖKA szóvivője mielőtt felvezette az első díjazottat Latorcai Csabát. 

Szellemi Honvédő Díjátadó CÖF
Csizmadia László és Latorcai Csaba Fotó: Polyák Attila

A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a díj átvétele után elmondta: nem magától értetődő pillanat ez, amikor az ember dolgozik sokszor nem a visszajelzésért teszi, hanem mert hisz benne, ez az elismerés azonban megállít egy pillanatra és bizonyítja, megérte.

Hiszem, hogy a szellemi honvédelem nem csak egy jelszó, hanem egy mindennapos munka

– hangsúlyozta Latorcai Csaba. Majd rámutatott: a szuverenitás és függetlenség nem csak állami szinten létezik, ott van minden emberben. Azonban egyedül nem megyünk semmire, közösségekre van szükségünk. Ha komolyan vesszük a jövőt, akkor komolyan kell vennünk egymást.

A miniszterhelyettes elmondta, hogy a választás nem pusztán egy politikai esemény, hanem lehetőség arra, hogy felelősséget vállaljunk, hogy kimondjuk számít mi történik velünk. A jövő nem valami távoli dolog, már most formáljuk minden döntésünkkel – tette hozzá.

Szellemi Honvédő Díjátadó CÖF
A Tördemic Néptáncegyüttes Fotó: Polyák Attila

A második díjat a Tördemic Néptáncegyüttes kapta, akikkel kapcsolatban Csonka Gergő, Badacsonytördemic polgármestere elmondta: a világ folyamatosan változik, egyre nehezebbmegőrizni a hagyományokat, azonban az egyik legjobb mód erre maga a néptánc.

Szellemi Honvédő Díjátadó CÖF
Csizmadia László és Osztie Zoltán Fotó: Polyák Attila

A harmadik díjazott Osztie Zoltán, római katolikus plébános atya, akiről Petán Péter, a CÖF–CÖKA médiaigazgatója elmondta, hogy sokan támadják a baloldalról. 

A plébános atyát is támadják a hazátlanok és hitetlenek, de az atya megtörhetetlen

– hangsúlyozta.
– Kell, hogy egy nemzetnek a jövőjét ne csak egy biztonságos kormányzás határozza meg, hanem egy olyan közösség, amely önmagát is tudja szervezni – mondta Osztie Zoltán a díj átvétele után.Majd rámutatott, hogy a kommunizmusban nem véletlen, hogy rengeteg olyan szervezetet oszlattak fel és 11 ezer szerzetest likvidáltak, amellyel elvágták a nemzet erét.

Nyilvánvalóan az sem véletlen, hogy a liberális ideológia képviselői „lenyúlták” a civil szférát és lettek belőle NGO-k – mutatott rá. Hozzátette: szükséges tehát, hogy a civil társadalom, az önszerveződés újra szilárd legyen.

Szellemi Honvédő Díjátadó CÖF
Csizmadia László és Heizler Norbert Fotó: Polyák Attila

– Egy közösség erejét nem az mutatja, meg hogy hányan állnak a színpadon, hanem az, hogy hányan építik meg azt a színpadot – jelentette ki Tordai Máté mielőtt felvezette volna Heizler Norbertet, mint a negyedik díjazottat. A CÖF–CÖKA külügyi igazgatója a díjazott operatív igazgatóról elmondta: a díjazott életútja szorgos, dolgos és kitartó.

– A haza iránti mély elköteleződést ismertem meg ebben a közösségben

– jelentette ki Heizler Norbert a díj átvétele után. Hozzátette: folytatja az elkezdett munkát.

Szellemi Honvédő Díjátadó CÖF
A díjak. Fotó: Polyák Attila

Borítókép: A díjátadó (Fotó: Polyák Attila)

