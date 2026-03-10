A haza védelme nem csupán a határok védelme, legalább ilyen fontos az értékek, a hagyomány és az identitás őrzése is

Egy közösség erejét az dönti el, hogy hány embert tudhat maga mögött őszinte meggyőződés alapján – idézte fel Szabó Anett a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnökének szavait a Szellemi Honvédő Díj átadóján. A korábban díjazott műsorvezető elmondta, hogy a díjátadó fővédnöke Navracsics Tibor, aki azonban nem tudott jelen lenni.

A Szellemi Honvédő Díj átadója Fotó: Polyák Attila

Csizmadia László az átadó előtti beszédében hangsúlyozta: Hazánkban van egy soha nem apadó és egyre szélesedő szellemi honvédő forrás. A CÖF–CÖKA elnöke szerint az európai polgároknak szent kötelessége, hogy kultúránkat megőrizzük.

Védjük meg hazánk szuverenitását, mondjunk nemet az illegális bevándorlásra és a genderideológiára

– hangoztatta.

– A békemeneten szülők és gyermekek együtt válnak szellemi honvédőkké. Március 15-én eddig soha nem látott létszámban kell ott lennünk a Békemeneten – mondta Csizmadia László, aki azt szeretné, hogy a nemzet nagy többsége részt vegyen az eseményen. Az elnök azt is jelezte, hogy a Békemenet már szerzői jogvédelem alatt áll, ugyanis „vannak lopós figurák az országban”, akik megpróbálják lenyúlni a menet nevét.

A kormány 16 éve mindig támaszkodott a polgárság véleményére és ki is állt érte – emlékeztetett. Hozzátette: lebegjen szemünk előtt az a szállóige, hogy a haza minden előtt.

Ma olyan hazafiaknak adunk át díjakat, akik az elmúlt időben munkájukkal példát mutattak

– hangsúlyozta az elnök.

Ifj. Lomnici Zoltán Fotó: Polyák Attila



Négy díjat adtak át

– A magyar történelem évszázadai során sokszor kellett megvédenünk hzánkat. Volt idő, amikor karddal, volt, amikor politikai bölcsességgel, és volt amikor a kultúra és a szellemi örökség megvédése jelentette a legfontosabb védelmet – jelentette ki Ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: a haza védelme nem csupán a határok védelmét jelenti, legalább ilyen fontos az a láthatatlan védelem, amely az értékek, a hagyomány é az identitás őrzése jelent, ezt nevezzük szellemi honvédelemnek.

Szellemi Honvédő Díj, ezért nem egy egyszerű kitüntetés, ez azoknak szól akik munkájukkal hozzájárulnak a magyar nemzet kultúrájának és szellemi önazonosságának megőrzéséhez – magyarázta a CÖF–CÖKA szóvivője mielőtt felvezette az első díjazottat Latorcai Csabát.