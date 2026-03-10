Kocsis MátéFideszmárcius 15

Kocsis Máté utcára hívta az embereket, ez lesz minden idők legnagyobb Békemenete

Kocsis Máté és dr. Czunyiné Bertalan Judit a Békemenet fontosságáról beszéltek. Most kell megmutatni a nemzeti érzelmű embereknek, hogy kiállnak Orbán Viktor mellett.

Engelsz Kitti
Forrás: Facebook2026. 03. 10. 16:53
Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Új videót tett közzé Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, amelyben dr. Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselővel beszélget a közelgő március 15. alkalmából szervezett Békemenetről és annak politikai tétjéről. A beszélgetésben egyértelmű üzenet hangzik el: a nemzeti oldalon álló választóknak most különösen fontos megmutatniuk, hogy sokan vannak.

Czunyiné Bertalan Judit úgy fogalmazott: ez a nap arról szól, hogy a résztvevők megmutassák, valódi emberek állnak a nemzeti politika mögött.

– A Békemenet a legnagyobb, mert meg kell mutatni, hogy sokan vagyunk. Nem trollok vagyunk, nem álprofilok vagyunk, hanem magyar érzelmű és gondolkodó emberek, akik most a szívünk mellett az eszünkkel is hallatjuk a hangunkat – mondta a videóban.

A frakcióvezető, Kocsis Máté ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy szerinte a politikai ellenfelek is igyekeznek majd erőt demonstrálni az utcán, ezért különösen fontos, hogy a kormánypárti szimpatizánsok is nagy számban jelenjenek meg. Kocsis Máté elmondta, hogy a tiszások mind ott lesznek a sajátjukon, ukrán finanszírozású buszokkal, ezért különösen fontos, hogy sokan legyenek a Békemeneten.

A politikus szerint a részvétel túlmutat egy egyszerű demonstráción: közösségi élményről és politikai kiállásról is szó van. Kocsis úgy fogalmazott, a Békemenet lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők megmutassák, a nemzeti oldal továbbra is erős, és a jövőben is ilyen irányítás alatt szeretnék látni az országot.

– Mutassuk meg nekik, hogy a miénk az utca, és mutassuk meg nekik, hogy április 12-e után is nemzeti kormánya lesz az országnak – mondta a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette, hogy aki érzi magában az erőt és a személyes meggyőződést, annak érdemes eljönnie, mert az együtt töltött néhány óra lelki értelemben is feltöltő lehet.

Kocsis Máté arra biztatta a támogatókat, hogy minél többen vegyenek részt a felvonuláson, és álljanak ki a miniszterelnök mellett.

 

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

