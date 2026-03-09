Kocsis Máté: Elkészült a csűr a zebráknak + videó

– A zebra legelőre megy, és nem hátra, elkészült a Zebra DPK által rendszerezett álhírek gyűjteménye – jelentette be az új videójában Kocsis Máté. – Magyar Péter miatt erősödik a forint, Orbán Viktor Ruandában válogat királyi marhákat, a miniszterelnök kémfülhallgatót visel – sorolta az emlékezetes álhíreket a Fidesz frakcióvezetője, és kiemelte: ilyen és ehhez hasonló álhírek várják az olvasókat.

Valójában ez egy digitális csűr a zebráknak

– fogalmazott a frakcióvezető. Arra kérte követőit, hogy ha kíváncsiak az álhírekre, kövessék az Álhírtár.hu-t.

– Álhírekkel le, Zebra DPK-ba be, győzelemre fel! – zárta videóját Kocsis Máté.