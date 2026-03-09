A Csok plusz igényléseket is felpörgethette az Otthon start

Az év végi Csok plusz igénylések élénkülése összefüggésben állhat az Otthon start program tavaly szeptemberi indulásával – világít rá a money.hu legfrissebb elemzése. A friss banki adatok alapján fordulat látható ugyanis a 2025-ös év során indított Csok plusz igénylések dinamikájában, a havi átlagos igénylések száma növekedést mutat a szeptembertől decemberig tartó időszakban az év első nyolc hónapjához képest.

A Csok plusz felfutása nem kis részben az Otthon startnak is köszönhető

Fotó: Hegedűs Márta

Míg 2024-ben a szeptember–decemberi időszak havi átlagos igénylésszáma mintegy 4 százalékkal elmaradt a január–augusztusi szinttől, addig 2025-ben már közel 5 százalékkal meghaladta az utolsó négy hónap igényléseinek átlaga a január–augusztusi adatokat. A szeptemberi trendforduló időben egybeesik az Otthon start konstrukció megjelenésével, amely új lendületet adhatott a Csok pluszos hitelfelvételeknek is.

Csok plusz: kombinálva emelhető a hitelkeret

A legfrissebb statisztikák szerint az Otthon startot igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év, a kérelmezők 46 százaléka pedig házas, vagyis nagyrészt jogosult lehet a gyermekvállaláshoz kötött Csok plusz kamattámogatott konstrukció igénybevételére is.

A money.hu elemzése szerint

az Otthon start nemcsak önálló termékként bizonyult népszerűnek, hanem a Csok plusszal kombinált igénylések számát is növelhette.

Az együttes igénylés egyik legfőbb vonzereje, hogy a Csok plusz és az Otthon start kombinálásával a családok jelentősen megemelhetik a rendelkezésre álló támogatott hitelkeretet. Ez a megnövelt finanszírozási képesség új lehetőségeket nyit az ingatlanvásárlók számára: így könnyebben elérhetővé válhatnak a magasabb piaci értékű, nagyobb alapterületű vagy korszerűbb energetikai felszereltségű ingatlanok is. Mindezt fix kamatozás mellett, a piaci szintnél jóval alacsonyabb, 3 százalékos kamattal, sőt az ügyfelekért folytatott versenynek köszönhetően több banknál ennél is kedvezőbb feltételekkel.

Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a konstrukciók ötvözése emellett kettős pénzügyi előnyt is jelenthet igénylőinek, hiszen egyrészt a tranzakció már a kezdeti szakaszban jelentős könnyítést kínál az illetékmentesség révén, másrészt a Csok plusz beépített garanciáinak köszönhetően a hitelfelvételt követő második és a harmadik gyermek érkezésekor érdemi tőketartozás-elengedéssel mérséklik a fennálló hitelterhet.