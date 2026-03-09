CSOK PluszOtthon Start Programlakáshitelpiaclakáshitel

A Csok plusz igényléseket is felpörgethette az Otthon start

A tavaly szeptemberben indult Otthon start hitel számos területen mutatta meg jótékony hatását. Egy friss elemzés szerint a Csok plusz igénylések is megélénkültek tavaly az új konstrukció megjelenésével, hiszen a két hitel kiválóan kombinálható egymással, sőt további lehetőségeket is rejt a két termék.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 8:59
Népszerű a fiatalok körében az Otthon start Fotó: Kallus György
Az év végi Csok plusz igénylések élénkülése összefüggésben állhat az Otthon start program tavaly szeptemberi indulásával – világít rá a money.hu legfrissebb elemzése. A friss banki adatok alapján fordulat látható ugyanis a 2025-ös év során indított Csok plusz igénylések dinamikájában, a havi átlagos igénylések száma növekedést mutat a szeptembertől decemberig tartó időszakban az év első nyolc hónapjához képest.

Csok plusz: fordulat látszott tavaly az igényléseknél
A Csok plusz felfutása nem kis részben az Otthon startnak is köszönhető
Fotó: Hegedűs Márta

Míg 2024-ben a szeptember–decemberi időszak havi átlagos igénylésszáma mintegy 4 százalékkal elmaradt a január–augusztusi szinttől, addig 2025-ben már közel 5 százalékkal meghaladta az utolsó négy hónap igényléseinek átlaga a január–augusztusi adatokat. A szeptemberi trendforduló időben egybeesik az Otthon start konstrukció megjelenésével, amely új lendületet adhatott a Csok pluszos hitelfelvételeknek is.

Csok plusz: kombinálva emelhető a hitelkeret

A legfrissebb statisztikák szerint az Otthon startot igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év, a kérelmezők 46 százaléka pedig házas, vagyis nagyrészt jogosult lehet a gyermekvállaláshoz kötött Csok plusz kamattámogatott konstrukció igénybevételére is.

A money.hu elemzése szerint 

az Otthon start nemcsak önálló termékként bizonyult népszerűnek, hanem a Csok plusszal kombinált igénylések számát is növelhette. 

Az együttes igénylés egyik legfőbb vonzereje, hogy a Csok plusz és az Otthon start kombinálásával a családok jelentősen megemelhetik a rendelkezésre álló támogatott hitelkeretet. Ez a megnövelt finanszírozási képesség új lehetőségeket nyit az ingatlanvásárlók számára: így könnyebben elérhetővé válhatnak a magasabb piaci értékű, nagyobb alapterületű vagy korszerűbb energetikai felszereltségű ingatlanok is. Mindezt fix kamatozás mellett, a piaci szintnél jóval alacsonyabb, 3 százalékos kamattal, sőt az ügyfelekért folytatott versenynek köszönhetően több banknál ennél is kedvezőbb feltételekkel.

Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a konstrukciók ötvözése emellett kettős pénzügyi előnyt is jelenthet igénylőinek, hiszen egyrészt a tranzakció már a kezdeti szakaszban jelentős könnyítést kínál az illetékmentesség révén, másrészt a Csok plusz beépített garanciáinak köszönhetően a hitelfelvételt követő második és a harmadik gyermek érkezésekor érdemi tőketartozás-elengedéssel mérséklik a fennálló hitelterhet.

Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője szerint az adatok alapján jól látszik, hogy az Otthon start megjelenése nemcsak új érdeklődőket hozott a piacra, hanem a meglévő támogatás iránti keresletet is élénkítette. A szakember ugyanakkor hangsúlyozza:

„A kettős hitelteher miatt a bankok szigorúbban vizsgálják a jövedelemarányos törlesztési mutatót, ami magasabb igazolt jövedelmet tesz szükségessé. Emellett a jogosultsághoz elengedhetetlen a házastársi jogviszony és a feleség életkori korlátjának (főszabály szerint 41 év) betartása is. Mivel a vállalt gyermekek meg nem születése súlyos büntetést vonhat maga után, a kettős konstrukcióba kizárólag biztos alapokon nyugvó családtervezési szándék mellett javasolt belevágni.”

A választás ugyanakkor nem merül ki annyiban, hogy valaki egyszerre igényli-e mindkét terméket. 

Arról kevés szó esik ugyanis, hogy az Otthon start hitel kiváltható Csok plusszal, így a termék vissza nem térítendő támogatásai egy későbbi időpontban is elérhetővé válnak. Éppen ezért érdemes szakértővel egyeztetni, hogy az adott élethelyzetben vagy esetleg később érdemes élni a lehetőséggel

– tette hozzá a Garam Dániel.

Bayer Zsolt
idezojelekkazincbarcika

Na mi van, fiúk?

Bayer Zsolt avatarja

És akkor jön a kazincbarcikai időközi, és győz a Fidesz–KDNP jelöltje, a tiszás támogatott meg a harmadik helyre fut be.

