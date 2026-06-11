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kosárlabdaMadison Square GardenNew York KnicksVictor WembanyamaSan Antonio SpursNBA-döntő

Az év dobásával írt történelmet a New York az NBA döntőjében + videó

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Már a negyedik mérkőzéssel folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) döntője csütörtök hajnalban. A New York Knicks rekordot jelentő 29 pontos hátrányból állt fel a San Antonio Spurs ellen, és egyetlen lépésre került, hogy megszerezze első bajnoki címét 1973 óta. Mike Brown együttese OG Anunoby utolsó másodpercekben szerzett elképesztő kosarával 107-106-ra gyűrte le hazai pályán a texasi csapatot, amelynek soraiban a francia sztárjátékos Victor Wembanyama 24 ponttal és 13 lepattanóval zárt, de 25 dobásából csak kilenc volt sikeres.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 8:48
OG Anunoby óriási dobása döntötte el az NBA-döntőjének negyedik meccsét a New York Knicks javára Fotó: DUSTIN SATLOFF Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Óriási dobás az utolsó másodpercekben

Wembanyama 24 ponttal és 13 lepattanóval zárt, de 25 dobásából csak kilenc volt sikeres. A franciák szupersztárját  szurkolók kifütyülték a bemelegítésnél és természetesen a Knicks játékosai is keményen bántak vele. Mitchell Robinson szó szerint felöklelte a 226 cm magas játékost, Jose Alvarado pedig a lábát megfogva próbálta őt a földre vinni.

Dylan Harper 21 pontot szerzett, De’Aaron Fox és Devin Vassell pedig egyaránt 18 ponttal zárt a Spursnél, de ők sem tudták megakadályozni, hogy a hazaiak történelmi fordítást produkáljanak. Igaz, ehhez kellett egy utolsó másodpercekben szerzett hihetetlen kosár, ami után teljesen megörült a Madison Square Garden közönsége. OG Anunoby 1,2 másodperccel a vége előtt visszapöccintette Jalen Brunson rossz triplakísérletének lepattanóját. Brunson 36 ponttal vezette vissza a Knickst a meccsbe, Anunoby pedig 33 ponttal zárt. A győztes kosárnál Brunson dobása finoman a gyűrű elejéről pattant le, Anunoby pedig magasra nyúlva, jobb kézzel visszaütötte.

– Mondtam OG-nek, hogy ilyen erős és atletikus játékosként ma este neki kell szereznie a támadólepattanókat. Nem tudom, volt-e ennél nagyobb jelentőségű kosár a Knicks történetében – mondta a Knicks edzője, Mike Brown. A New York ezzel 3-1-es előnyre tett szert, és már csak egy győzelem kell neki, hogy bajnok legyen. Folytatás vasárnap hajnalban.

NBA, döntő

New York Knicks–San Antonio Spurs 107-106
A párharc állása: 3-1 a Knicks javára

 

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