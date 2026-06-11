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Egyre fiatalabbak a használt benzines autók, míg az ár trónusán az elektromos hajtásúak ülnek

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Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, májusi közös statisztikája. Az adatok alapján több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használtautó-piacon, ezzel a hibrid-elektromos árolló ismét nyílni kezdett. A teljes kínálatot vizsgálva az átlagár gyakorlatilag megegyezik a tavaly májusival, a legolcsóbb szegmens azonban tovább zsugorodott, a meghirdetett benzines autók pedig egyre fiatalabbak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 9:00
Illusztráció Forrás: Unsplash
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Ezek voltak a legfiatalabb és a legidősebb autók a kínálatban

A legnépszerűbb modellek közül a Kia Ceedé a legfiatalabb, átlagosan kilenc év körüli kínálattal, a Suzuki Swift pedig a legidősebb, 17 év feletti átlaggal. A tíz legnépszerűbb márka átlagéletkora rövid távon mérséklődött, hosszabb időtávon ugyanakkor továbbra is lassú emelkedés figyelhető meg. A legöregebbek

  • az Opel, 
  • Renault és a Volkswagen kínált autói, 

ezekből májusban 12,6–13,5 év közötti példányokat hirdettek. 

A Ford–Mercedes-Benz 12 év körüli átlaggal, az Audi és a Toyota pedig 11,2–11,8 éves átlaggal szerepel az adatbázisban. 

A BMW mintegy 11, a Škoda nagyjából 10, a már említett legfiatalabb Kia pedig körülbelül 9,2 évvel szerepel.

Legnagyobb mértékben a Toyota Corolla fiatalodott, e modell meghirdetett példányainak átlagéletkora egy év alatt 21,7 százalékkal mérséklődött.

A tíz legnépszerűbb márka autóinak kínálati ára átlagosan 5,76 millió forint volt májusban, az átlagárak nagyobb részt emelkedtek ezen modellek esetében. 

Az Audi A6-osokért kérték a legtöbbet, átlagosan 6,7 millió forintot, a legolcsóbb pedig továbbra is a Suzuki Swift, kétmillió forint alatti összeggel. A kínálati átlagár szempontjából azonban éppen a Suzuki Swift tudhat magáénak egy rekordot: a modell továbbra is a legnagyobb drágulást produkálta, májusban egy év alatt mintegy 17 százalékkal lett drágább.

A 10 leggyakoribb autómodell hazánkban kínálati átlagár és átlagéletkor szerint, 2026. május (rendezés alapja: népszerűség)

A leggyakrabban hirdetett modellek rangsorában több változás is történt egy év alatt.

Megőrizte dobogós helyét a Ford Focus, a Skoda Octavia és az Audi A4, egy helyet javítva lett a negyedik a Kia Ceed, két helyet javított és ötödik a Suzuki Swift.

Különösen látványos volt a Toyota-modellek előretörése: a Yaris a tavalyi 13. helyről a nyolcadikra lépett elő, míg a Corolla egy év alatt a 17. helyről egészen a 10.-ig emelkedett. Az egy évvel korábbinál kevesebben hirdették azonban a Ford két modelljét, a Mondeót és a Fiestát. A márkák közül a legtöbb hirdetés továbbra is a Volkswagenhez kapcsolódik, a második a BMW, a harmadik pedig a Ford. A top 10-ben változást jelent, hogy a Mercedes megelőzte az Opelt, így a német prémium márka a negyedik lett.

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