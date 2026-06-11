Tombol az antiszemitizmus a Nyugaton, Párizs mégis Izraelben talált bűnbakot

Az izraeli válasz egyik legfájdalmasabb pontja a nyugati országok kétszínűségére mutatott rá. A zsidó állam vezetése szerint a szankciókat hirdető államok „súlyos kudarcot vallottak” a saját határaikon belül tomboló antiszemitizmus megfékezésében. Miközben Párizs és London izraeli minisztereket bojkottál, saját utcáikon a zsidó közösségek elleni támadások száma rekordokat dönt, amit a helyi hatóságok képtelenek vagy nem akarnak érdemben kezelni.

Borítókép: Egy francia Izrael-ellenes tünető (Fotó: AFP)