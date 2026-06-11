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IzraelFranciaországkitiltás

Tombol az antiszemitizmus a Nyugaton, Párizs mégis Izraelben talált bűnbakot

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Újabb mélypontra süllyedt Párizs és Jeruzsálem diplomáciai kapcsolata, miután Franciaország drasztikus lépésre szánta el magát: kitiltotta területéről Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminisztert. Izrael válasza nem késett: a zsidó állam szerint Franciaországnak és általában a nyugati hatalmaknak inkább a saját országaikban burjánzó antiszemitizmussal kellene foglalkozniuk.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 11. 8:03
Illusztráció Fotó: GREGORY DZIEDZIC Forrás: Hans Lucas
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Az izraeli válasz egyik legfájdalmasabb pontja a nyugati országok kétszínűségére mutatott rá. A zsidó állam vezetése szerint a szankciókat hirdető államok „súlyos kudarcot vallottak” a saját határaikon belül tomboló antiszemitizmus megfékezésében. Miközben Párizs és London izraeli minisztereket bojkottál, saját utcáikon a zsidó közösségek elleni támadások száma rekordokat dönt, amit a helyi hatóságok képtelenek vagy nem akarnak érdemben kezelni.

Borítókép: Egy francia Izrael-ellenes tünető (Fotó: AFP)

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