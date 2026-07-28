Vérfagyasztó üzenetet találtak a berlini terrortámadás elkövetőjének telefonján

Friedrich Merz német kancellár elrendelte azon jogi lehetőségek vizsgálatát, amelyekkel szigorúbban korlátozható a potenciálisan veszélyesként azonosított radikális személyek mozgásszabadsága.
Berlin főpolgármestere, Kai Wegner hangsúlyozta a társadalmi szolidaritás fontosságát, miközben a biztonsági szervek elkezdték a nyilvános rendezvények védelmi protokolljainak felülvizsgálatát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!