Kitörhet a jobboldali háború Norvégiában – Sylvi Listhaug pártja már a baloldaliakat is meggyőzte

Sylvi Listhaug: a határozott kormányfőjelölt

A Haladás Pártja drasztikus népszerűségi növekedése elkerülhetetlenné teszi a kérdést: képes lesz-e Sylvi Listhaug egyben tartani egy polgári kormánykoalíciót, és ő lesz-e Norvégia következő miniszterelnöke? Politikai ellenfelei – és még néhány potenciális jobboldali szövetségese is – szerint Listhaug karakteres személyisége és harcias stílusa a legnagyobb akadálya a kormányzóképességnek.

A liberális Venstre párt már hivatalosan is bejelentette, hogy nem hajlandó támogatni vagy belépni egy olyan kormányba, amelyet Listhaug vezet. A korábbi konzervatív miniszterelnök, Erna Solberg szintén megpróbálta letörni az FrP ambícióit, kijelentve, hogy egy jobboldali fordulat esetén is csak egy Hoyre által vezetett kormány jöhet szóba.

A politikai matematika azonban kíméletlen. Ha az FrP megtartja jelenlegi hatalmas előnyét a jobboldali blokkon belül, a kisebb polgári pártok kénytelenek lesznek fejet hajtani a realitások előtt. Listhaug az utóbbi időben taktikus módon igyekszik mérsékeltebb, államférfiúi arcot mutatni – például tompította a bevándorlási retorikáját, és humanitárius alapon bírálta Izrael gázai hadműveleteit is. Ha ez a konszolidációs stratégia sikeres lesz, Norvégia történetében először a Haladás Pártja foglalhatja el az oslói miniszterelnöki hivatalt.