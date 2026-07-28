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Kitörhet a jobboldali háború Norvégiában – Sylvi Listhaug pártja már a baloldaliakat is meggyőzte

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Norvégiában történelmi politikai átrendeződés zajlik: a bevándorlásellenes Haladás Pártja (FrP) egymás után dönti meg a népszerűségi rekordokat, és reális esélye van arra, hogy elhódítsa a miniszterelnöki székhelyet. A párt karizmatikus vezetője, Sylvi Listhaug mára az ország legbefolyásosabb ellenzéki politikusává vált.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 28. 10:41
Sylvi Listhaug jobboldali politikus népszerűsége felkavarta a politikai állóvizet Norvégiában
Fotó: LISE ASERUD Forrás: NTB
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Sylvi Listhaug: a határozott kormányfőjelölt

A Haladás Pártja drasztikus népszerűségi növekedése elkerülhetetlenné teszi a kérdést: képes lesz-e Sylvi Listhaug egyben tartani egy polgári kormánykoalíciót, és ő lesz-e Norvégia következő miniszterelnöke? Politikai ellenfelei – és még néhány potenciális jobboldali szövetségese is – szerint Listhaug karakteres személyisége és harcias stílusa a legnagyobb akadálya a kormányzóképességnek.

A liberális Venstre párt már hivatalosan is bejelentette, hogy nem hajlandó támogatni vagy belépni egy olyan kormányba, amelyet Listhaug vezet. A korábbi konzervatív miniszterelnök, Erna Solberg szintén megpróbálta letörni az FrP ambícióit, kijelentve, hogy egy jobboldali fordulat esetén is csak egy Hoyre által vezetett kormány jöhet szóba.

A politikai matematika azonban kíméletlen. Ha az FrP megtartja jelenlegi hatalmas előnyét a jobboldali blokkon belül, a kisebb polgári pártok kénytelenek lesznek fejet hajtani a realitások előtt. Listhaug az utóbbi időben taktikus módon igyekszik mérsékeltebb, államférfiúi arcot mutatni – például tompította a bevándorlási retorikáját, és humanitárius alapon bírálta Izrael gázai hadműveleteit is. Ha ez a konszolidációs stratégia sikeres lesz, Norvégia történetében először a Haladás Pártja foglalhatja el az oslói miniszterelnöki hivatalt.

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