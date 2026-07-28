Donald Tusk folytatná a politikai leszámolást, Trumptól követeli a volt miniszter kiadását
A lengyel ügyészség hivatalosan kérte az Egyesült Államoktól Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter kiadatását és ideiglenes letartóztatását. A korrupcióval, hivatali visszaéléssel vádolt politikus nem késlekedett a válasszal: a wPolityce hírportálon megjelent nyilatkozatában kijelentette, hogy készen áll az eljárásra, és bízik az amerikai igazságszolgáltatás függetlenségében.
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