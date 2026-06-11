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Rákaptak a jegybankok az aranytartalékok növelésére

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A georgiai jegybank is növelte az aranytartalékait, nem is kis mennyiségben. A Magyar Nemzeti Bank is ezt tette, mikor 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd 2021-ben 94,5 tonnára emelte az állományt. A legutóbbi nagy lépés 2024-ben történt, amikor a jegybank 110 tonnára bővítette a magyar aranytartalékot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 7:57
A Magyar Nemezeti Banki is jelentősen növelte az aranytartalékát Forrás: AFP
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A visszaesés oka az arany világpiaci árának korrekciója volt, nem pedig jegybanki eladás.

Ezzel párhuzamosan Magyarország teljes nemzetközi tartaléka tovább emelkedett: 

az állomány május végére 61,137 milliárd euróra, vagyis nagyjából 21 756 milliárd forintra nőtt. 

A növekedést elsősorban a devizaeszközök húzták, ami jól mutatja, hogy a jegybanki tartalékkezelésben az arany és a deviza nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő elemek.

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