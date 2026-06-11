Rákaptak a jegybankok az aranytartalékok növelésére

A visszaesés oka az arany világpiaci árának korrekciója volt, nem pedig jegybanki eladás.

Ezzel párhuzamosan Magyarország teljes nemzetközi tartaléka tovább emelkedett:

az állomány május végére 61,137 milliárd euróra, vagyis nagyjából 21 756 milliárd forintra nőtt.

A növekedést elsősorban a devizaeszközök húzták, ami jól mutatja, hogy a jegybanki tartalékkezelésben az arany és a deviza nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő elemek.