Leszámolás: Magyar menesztette annak a Kehinek a vezetőjét, amely súlyos problémákat tárt fel a korábban általa vezetett Diákhitel Központnál

2. Teljesen felesleges szerződések
„Előfordul, hogy a megrendelt kutatások, elemzések triviális, az interneten számos helyen ingyenesen is elérhető megállapításra jutottak” – írták a Kehinél. Példaként hozható fel erre, hogy százezer forintot fizettek oldalanként olyan tanulmányért, amit a világhálóról másoltak.
3. Valós verseny nem volt, eleve borítékolható győztes annál inkább
„Több esetben nem is volt valós verseny szerződéskötés előtt. Olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítése eleve kétséges.” A Kehi felsorolt konkrét eseteket is, amikor az ajánlattételre felkért cégnek még csak honlapja sem volt, ajánlatot se nyújtott be, láthatóan nem működő, referenciák nélküli társaság volt. A győztes vállalkozások között volt a Trentin Balázs Lajoshoz köthető egyik cég is. Trentin ma tiszás országgyűlési képviselő.
4. Nagyon jól fizetett a cég. Magyar Péternek
A vezérigazgató bére 2020-ban havonta három és fél millió forint volt.
5. Nem a vállalat irányítása, hanem a kormányzati támogatások és intézkedések hozták az eredményt
A Kehi jelentéséből kiderült az is, hogy nem a menedzsment eredményes működése és a termékek népszerűsítése, hanem az akkor dúló Covid-járvány miatt bevezetett kormányzati támogatások és intézkedések, például a Diákhitel Plusz okozta a diákhitel-kihelyezés növekedését.
A Kehi-dokumentum 2021 augusztusában készült el, Magyar 2022 elején távozott a Diákhitel Központ éléről, a Magyar Fejlesztési Bank nem hosszabbította meg a vezérigazgatói megbízatását.
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