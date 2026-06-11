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Leszámolás: Magyar menesztette annak a Kehinek a vezetőjét, amely súlyos problémákat tárt fel a korábban általa vezetett Diákhitel Központnál

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Leszámolás: Magyar menesztette annak a Kehinek a vezetőjét, amely súlyos problémákat tárt fel a korábban általa vezetett Diákhitel Központnál

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Többszörösen túlárazott szerződések, felesleges megbízások, a valós verseny hiánya – egyebek mellett ezt állapította meg 2021-ben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi), amikor azt a Diákhitel Központot vizsgálták, amelyet akkor Magyar Péter vezetett. A Kehi-jelentés ügyét azért érdemes most felidézni, mert immár kormányfőként Magyar éppen a napokban menesztette a Kehit másfél évtizeden át irányító Gaál Szabolcs Barnát. Vagyis azt a vezetőt, akinek hivatali ideje alatt súlyos problémákat tártak fel a Diákhitel Központnál. Figyelemre méltó mozzanat, hogy Magyar Péter már politikai színre lépésének első pillanatában hiteltelenné próbálta tenni a Kehi vizsgálatát.

Munkatársunktól
2026. 06. 11. 6:57
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2. Teljesen felesleges szerződések

„Előfordul, hogy a megrendelt kutatások, elemzések triviális, az interneten számos helyen ingyenesen is elérhető megállapításra jutottak” – írták a Kehinél. Példaként hozható fel erre, hogy százezer forintot fizettek oldalanként olyan tanulmányért, amit a világhálóról másoltak.

3. Valós verseny nem volt, eleve borítékolható győztes annál inkább

„Több esetben nem is volt valós verseny szerződéskötés előtt. Olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítése eleve kétséges.” A Kehi felsorolt konkrét eseteket is, amikor az ajánlattételre felkért cégnek még csak honlapja sem volt, ajánlatot se nyújtott be, láthatóan nem működő, referenciák nélküli társaság volt. A győztes vállalkozások között volt a Trentin Balázs Lajoshoz köthető egyik cég is. Trentin ma tiszás országgyűlési képviselő.

4. Nagyon jól fizetett a cég. Magyar Péternek

A vezérigazgató bére 2020-ban havonta három és fél millió forint volt.

5. Nem a vállalat irányítása, hanem a kormányzati támogatások és intézkedések hozták az eredményt

A Kehi jelentéséből kiderült az is, hogy nem a menedzsment eredményes működése és a termékek népszerűsítése, hanem az akkor dúló Covid-járvány miatt bevezetett kormányzati támogatások és intézkedések, például a Diákhitel Plusz okozta a diákhitel-kihelyezés növekedését.

A Kehi-dokumentum 2021 augusztusában készült el, Magyar 2022 elején távozott a Diákhitel Központ éléről, a Magyar Fejlesztési Bank nem hosszabbította meg a vezérigazgatói megbízatását.

Magyar jó előre megpróbálta kimagyarázni

Magyar Péter 2024 februárjában még mint Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje adta első politikai jellegű interjúját a Partizánnak. Ebben – miként arra korábban az Átlátszó is emlékeztetett – Magyar azt állította, hogy a Kehi-ellenőrzés a Varga Judittal való első szétköltözése miatti nyomásgyakorlás volt. Azaz a kormány ráküldte a hivatalt. Magyar verziója szerint mivel rendeződött a kapcsolatunk a volt tárcavezetővel, ezért „lezárták a vizsgálatot mindenféle megállapítás nélkül”. 

Mint utóbb kiderült, ez nem így történt.

Érdemes megemlíteni azt is: Magyar az első Partizán-interjúban arról is beszélt, hogy a Kehi-vizsgálat mellett azért távozott – saját kezdeményezésére – a Diákhitel Központ éléről, mert túlárazott, rossz minőségű megbízásokat írattak vele alá Balásy Gyula cégeivel. (Arról a Balásyról van szó, aki a kormányváltás után a Tisza házi sajtójában, a Magyar Péter öccse által üzemeltetett Kontrollban könnyek között jelentette be, hogy százmilliárdos értéket képviselő céghálózatát az államnak adja.) Ezek miatt a szerződések miatt egyébként Budai Gyula fideszes politikus korábban feljelentést tett, és hűtlen kezelés, valamint költségvetési csalás gyanújával nyomoznak is a hatóságok.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

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