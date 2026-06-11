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forgalomm0 - snyírbátorbalesetautópálya

Elesett az M0-s és az M5-ös, több kilométeres dugóban araszolgatnak az autósok

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Forgalmi és közlekedési információk csütörtök délelőtt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 9:08
20250623 Füzesabony Megdöbbentő baleset M3-as autópályán Füzesabony térségében: egy autós a hídon hagyta járművét, majd leugrott az autópályára. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap HMH A képen: torlódás forgalmi dugó illusztráció
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Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, telítettek a sávok:

  • az M3-as autópályán a mogyoródi szakaszon és az M0-s csomóponttól befelé kell számítani torlódásra,
  • az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni,
  • az M0-s autóúton Maglódtól a gyáli szakaszon át az M1-es felé vezető oldalon,
  • az M1–M7-es közös bevezetőjén is,
  • az M6-oson az érdi szakaszon a 20-as és a 18-as kilométer között,
  • a 81-es főúton a Székesfehérvártól északra a Sárkeresztes előtti szakaszon,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között,
  • a 31-es főúton Maglódtól, valamint
  • az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra lehet készülni.

Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)

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