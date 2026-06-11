Elesett az M0-s és az M5-ös, több kilométeres dugóban araszolgatnak az autósok

Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, telítettek a sávok:

az M3-as autópályán a mogyoródi szakaszon és az M0-s csomóponttól befelé kell számítani torlódásra,

az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni,

az M0-s autóúton Maglódtól a gyáli szakaszon át az M1-es felé vezető oldalon,

az M1–M7-es közös bevezetőjén is,

az M6-oson az érdi szakaszon a 20-as és a 18-as kilométer között,

a 81-es főúton a Székesfehérvártól északra a Sárkeresztes előtti szakaszon,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között,

a 31-es főúton Maglódtól, valamint

az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra lehet készülni.

Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.