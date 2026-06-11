Az Opta szuperszámítógépe szerint egyértelmű, melyik lesz a vb meglepetéscsapata

A norvég labdarúgó-válogatott Franciaország, Irak és Szenegál társaságában az I csoportban küzd a továbbjutásért.

A norvég válogatott tagjai viking harcosknak öltöztek be egy csapatfotózásra:

⚔️ VIKING INVASION INCOMING!



🇳🇴 The Norway squad went FULL berserker mode with an epic Viking-themed photoshoot before storming the United States for the FIFA World Cup 2026.



🔥 These boys aren’t just playing football… they’re raiding it! pic.twitter.com/SHGWtL6euk — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 5, 2026



