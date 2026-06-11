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Leleplezte magát a FIFA, döbbenetes videó került napvilágra a vb megnyitójáról

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A ma kezdődő labdarúgó-világbajnokságon mindhárom rendező országban (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) lesz megnyitóünnepség, de a legnagyobb attrakciót természetesen a közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődő Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság meccs előtt láthatjuk. Mexikóvárosban a napokban már lehetett látni gigantikus drónshow-t az égen, de a közösségi médiában feltűnt első videók megjelenése után hivatalosan nem erősítették meg, hogy ez a megnyitó főpróbájának része. Ma azonban a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is megosztott az Instagram-oldalán egy videót a lenyűgöző látványosságról. Amit ma az egész világ megcsodálhat a vb nyitómeccse előtt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 11:59
Erre várt a világ: ma megkezdődik a futball-vb Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
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A FIFA nem titkolózik: ilyen lesz a vb megnyitóünnepsége 

Ma pedig már a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is megosztott az Insagram-oldalán egy videót a lenyűgöző átványosságról. Amit ma az egész világ megcsodálhat a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzés előtt.

 

Jól fizet a FIFA a vb-n

A FIFA 206 tagországa nevezett a 2023 szeptemberétől 2026 márciusáig tartó, összesen 899 meccset jelentő és 2527 gólt hozó selejtezősorozatba, amely után 45 válogatott csatlakozott a három házigazdához, hogy a több mint egy hónapos futballünnep során eldöntse, melyik nemzeti együttes a világ legjobbja. A FIFA busásan díjazza a válogatottakat, összesen 871 millió dollárt oszt szét a nemzeti szövetségeknek, ami majdnem a duplája a négy évvel ezelőttinek, mivel a résztvevők alapból kaptak 10 milliót a sikeres kvalifikációért és további 2,5 milliót a felkészülésre.

A teljesítményalapú díjazásból a győztes 50 milliót, a döntő vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, míg a negyedik 27 milliót kap. A legjobb nyolc között búcsúzó válogatottak 19 millióval, míg a nyolcaddöntőben kiesett csapatok 15 millióval vigasztalódnak.

 

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