Leleplezte magát a FIFA, döbbenetes videó került napvilágra a vb megnyitójáról

A FIFA nem titkolózik: ilyen lesz a vb megnyitóünnepsége

Ma pedig már a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is megosztott az Insagram-oldalán egy videót a lenyűgöző átványosságról. Amit ma az egész világ megcsodálhat a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzés előtt.

Jól fizet a FIFA a vb-n

A FIFA 206 tagországa nevezett a 2023 szeptemberétől 2026 márciusáig tartó, összesen 899 meccset jelentő és 2527 gólt hozó selejtezősorozatba, amely után 45 válogatott csatlakozott a három házigazdához, hogy a több mint egy hónapos futballünnep során eldöntse, melyik nemzeti együttes a világ legjobbja. A FIFA busásan díjazza a válogatottakat, összesen 871 millió dollárt oszt szét a nemzeti szövetségeknek, ami majdnem a duplája a négy évvel ezelőttinek, mivel a résztvevők alapból kaptak 10 milliót a sikeres kvalifikációért és további 2,5 milliót a felkészülésre.

A teljesítményalapú díjazásból a győztes 50 milliót, a döntő vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, míg a negyedik 27 milliót kap. A legjobb nyolc között búcsúzó válogatottak 19 millióval, míg a nyolcaddöntőben kiesett csapatok 15 millióval vigasztalódnak.