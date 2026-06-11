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A legendás, már két döntőt is látott Azték Stadionban rajtol el a világbajnokság

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Bár három megnyitóünnepsége is lesz a 23. labdarúgó-világbajnokságnak, a világ egyik legjelentősebb sporteseménye hivatalosan ma 21 órakor kezdődik meg, amikor az egyik házigazda, Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság mérkőzik meg egymással. A meccsnek a legendás Azték Stadion ad otthont, amely korábban már két vb-döntő helyszíne is volt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 4:57
Az Azték Stadion a világ egyik leghíresebb arénája, már két világbajnoki döntőnek is otthont adott, és most harmadszor lesz helyszíne nyitómérkőzésnek Fotó: EYEPIX Forrás: NurPhoto
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Sztárok nélkül harcol a Bafana Bafana

A Dél-afrikai Köztársaság még nagyobb kérdőjel a rajt előtt. A Bafana Bafana becenévre hallgató nemzeti csapatba meghívott huszonhat labdarúgó közül mindössze heten idegenlégiósok, a Burnley csatára, Lyle Foster a legismertebb futballista, aki eddigi huszonhat válogatott meccsén tízszer volt eredményes. A válogatott azzal biztosította a helyét a mezőnyben, hogy az első helyen végzett a CAF C csoportjában, így 2010 óta először térhet vissza a vb-re. 

A selejtezők során a Dél-afrikai Köztársaságot 3-0-s játék nélküli vereséggel sújtották, miután a FIFA megállapította, hogy jogosulatlan játékost szerepeltetett a 2025. márciusi, Lesotho elleni mérkőzésen, de ez is belefért,

Hugo Broos csapata talpra állt, és hivatalosan 2025. október 14-én, Ruanda elleni 3-0-s hazai győzelemmel biztosította be a részvételét a ma kezdődő világbajnokságon. 

Az A csoport másik mérkőzésre magyar idő szerint pénteken hajnali 4 órakor kerül sor, ezen Dél-Korea és Csehország csap össze egymással.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 1. forduló. A csoport: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság 21.00, Dél-Korea–Csehország péntek, 4.00. A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

AZ ELSŐ VB-DÖNTŐ AZ AZTÉK STADIONBAN, 1970-BEN:


 

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