Újabb viharok jönnek, kiadták a riasztást + videó

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Reggelig tartó zivatarok után csütörtökön csökken a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap.

2026. 06. 11. 6:53
20260421 Püspökmolnári Illusztráció Időjárás, szeles viharos idő Püspökmolnárinál. Fotó: Szendi Péter SZP Vas Népe illusztráció
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Vasárnap a sok napsütés mellett délután magasra törnek a gomolyok, és délután elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél újra erőre kap. A csúcsérték 23-25 fok körül valószínű,

a hőség egyelőre nem tér vissza.

Hétfőn fátyolfelhők szűrik a nyári napsütést, csapadékra már kicsi az esély. Kissé gyengül a légmozgás. A maximum 25-26 fok körül várható – írja a Köpönyeg.

További információk a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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