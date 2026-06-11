Újabb viharok jönnek, kiadták a riasztást + videó

Vasárnap a sok napsütés mellett délután magasra törnek a gomolyok, és délután elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél újra erőre kap. A csúcsérték 23-25 fok körül valószínű,

a hőség egyelőre nem tér vissza.

Hétfőn fátyolfelhők szűrik a nyári napsütést, csapadékra már kicsi az esély. Kissé gyengül a légmozgás. A maximum 25-26 fok körül várható – írja a Köpönyeg.

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