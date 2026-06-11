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Felfoghatatlan tragédia: gyerekek utaztak a halálba tartó buszon

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Egy második osztályos fiú életét vesztette, több gyermek és egy tanár súlyosan megsérült, amikor összeütközött egy kirándulókat szállító autóbusz és egy menetrend szerinti járat Bajorországban. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 9:15
Buszbaleset történt Bajorországban (Fotó: AFP)
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A balesetben egy második osztályos kisfiú a helyszínen életét vesztette. Két gyermek és egy tanárnő súlyos sérüléseket szenvedett, utóbbit meg is kellett műteni. További két gyermek közepesen súlyosan sérült meg. A rendőrség közlése szerint 26 gyermek, valamint a két busz vezetője könnyebb sérülésekkel megúszta a szerencsétlenséget.

A baleset idején a turistabuszon Haimhausenből származó másodikos diákok utaztak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrség. Négy mentőhelikopter, mintegy tizenöt mentőautó és több sürgősségi orvos vett részt a sérültek ellátásában.

A tragédia körülményei egyelőre nem tisztázottak. A rendőrség szerint a két jármű egy szűk kanyarban ütközött össze azon az útszakaszon, ahol 50, illetve 60 kilométer per órás sebességkorlátozás van érvényben. A nyomozás részeként szakértők vizsgálják a járműveket, valamint baleseti elemzés is készül a történtek pontos rekonstruálására.

A hatóságok kizárták, hogy az alkoholfogyasztás szerepet játszott volna a tragédiában. A két sofőr önkéntes alkoholtesztje egyaránt negatív eredményt mutatott. A szakértőknek azt is meg kell állapítaniuk, hogy a járművek megfelelő sebességgel haladtak-e a baleset előtt.

Markus Söder bajor miniszterelnök közösségi oldalán részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Ulrike Scharf bajor családügyi miniszter a történteket felfoghatatlan tragédiának nevezte, hangsúlyozva, hogy egész Bajorország együtt érez az érintettekkel.

A rendőrség közölte: a baleset helyszínét már felszabadították, a vizsgálat azonban  folytatódik annak érdekében, hogy pontosan kiderüljön, mi vezetett a halálos kimenetelű szerencsétlenséghez.

Borítókép: Buszbaleset Bajorországban (Fotó: AFP)

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