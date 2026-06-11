Felfoghatatlan tragédia: gyerekek utaztak a halálba tartó buszon

A balesetben egy második osztályos kisfiú a helyszínen életét vesztette. Két gyermek és egy tanárnő súlyos sérüléseket szenvedett, utóbbit meg is kellett műteni. További két gyermek közepesen súlyosan sérült meg. A rendőrség közlése szerint 26 gyermek, valamint a két busz vezetője könnyebb sérülésekkel megúszta a szerencsétlenséget.

A baleset idején a turistabuszon Haimhausenből származó másodikos diákok utaztak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrség. Négy mentőhelikopter, mintegy tizenöt mentőautó és több sürgősségi orvos vett részt a sérültek ellátásában.

A tragédia körülményei egyelőre nem tisztázottak. A rendőrség szerint a két jármű egy szűk kanyarban ütközött össze azon az útszakaszon, ahol 50, illetve 60 kilométer per órás sebességkorlátozás van érvényben. A nyomozás részeként szakértők vizsgálják a járműveket, valamint baleseti elemzés is készül a történtek pontos rekonstruálására.