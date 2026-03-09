Ukrajnatoborzóközpontorosz-ukrán háborúemberrabló

Hét autóval üldözték az emberrablókat

Az Ozera nevű falu közelében, Nyugat-Ukrajnában sikerrel jártak a civilek, és kiszabadítottak egy férfit a kényszertoborzók karmai közül. Az emberrablókat hét kocsival üldözték, míg végül egy árokba tolták őket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 9:26
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások, a lakosságnál azonban kezd betelni a pohár. A legutóbbi esetben az emberrablókat hét kocsival üldözték, egészen addig, amíg egy árokba nem hajtottak a kisbusszal – írja a hirado.hu. 

Az emberrablók egyre erősebb ellenállásba ütköznek a civilek részéről
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A toborzóközpont beszámolója szerint egy férfit szállítottak az egyik központba, akit a zaporizzsjai régióban soroztak be. A kisbuszt azonban egy ponton hét civil jármű kezdte el követni, akik különböző manőverekkel igyekezték blokkolni a jármű útját. A hajszának végül egy árok vetett véget, miután az egyik autót máshogy már nem tudták kikerülni az egyenruhások. 

Ezután a járművekből kiszálló civilek betörték az autó ablakát és kiszabadították a férfit. 

Az ügyben a központ szerint nyomozás indult, a támadók személyazonosságát még vizsgálják. Nem ez volt azonban az első eset, amely azt mutatja, hogy az ukrán lakosságnak elege lett az erőszakos egyenruhásokból. Nemrég szintén felkerült egy videó az internetre, amelyen az látható, ahogy civilek állják el a besorozott férfiakat szállító autó útját. 

Egy nő nemrég közvetlen lövéseket adott le egy rendőröket és toborzókat szállító mikrobuszra. 

Ezek az esetek is jól jelzik, hogy egyre nagyobb a feszültség az ukrán társadalomban. Az emberrablók is érzik ezt, és míg korábban két, esetleg három toborzó jutott egy emberre, addig az elmúlt időszakban rendszeresen hat-hét fővel érkeznek meg a kiszemelt áldozathoz.

Borítókép: Ukrán toborzók igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

