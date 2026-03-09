Hét autóval üldözték az emberrablókat

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások, a lakosságnál azonban kezd betelni a pohár. A legutóbbi esetben az emberrablókat hét kocsival üldözték, egészen addig, amíg egy árokba nem hajtottak a kisbusszal – írja a hirado.hu.

Az emberrablók egyre erősebb ellenállásba ütköznek a civilek részéről

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A toborzóközpont beszámolója szerint egy férfit szállítottak az egyik központba, akit a zaporizzsjai régióban soroztak be. A kisbuszt azonban egy ponton hét civil jármű kezdte el követni, akik különböző manőverekkel igyekezték blokkolni a jármű útját. A hajszának végül egy árok vetett véget, miután az egyik autót máshogy már nem tudták kikerülni az egyenruhások.