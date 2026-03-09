Trump szárazföldi csapatokat küldhet Iránba

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök február 28-án jelentette be, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. A hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson, valamint az ország rakétaindítási képességeinek megszüntetése. Donald Trump amerikai elnök most azt fontolgatja, hogy szárazföldi csapatokat küld Iránba, hogy megszerezzék az ország dúsítotturán-készletét és megelőzzék a nukleáris fegyverek kifejlesztését – írja a Daily Mail.

Az amerikai és az izraeli hírszerzés egyre nagyobb vakfolttal szembesül az iráni uránkészletek hollétével kapcsolatban

Fotó: AFP

Egyre nagyobb az aggodalom, hogy az uránkészletet elszállították az iráni tároló létesítményekből, és olyan szereplők kezébe kerülhetett, akiknél már nem lehet nyomon követni. A Fehér Ház most a katonai lehetőségeket mérlegeli, mivel az amerikai és izraeli hírszerzés egyre nagyobb vakfolttal szembesül a készletek hollétével kapcsolatban. Amerikai tisztviselők azt sugallják, hogy tudják, Iránban hol tárolják az anyagot, az ügyet ismerő források szerint azonban nagy a bizonytalanság. Kilenc hónap telt el azóta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrei megerősítették Irán legérzékenyebb – mintegy 441 kilogramm, magas dúsítású – uránkészletének helyét. Ami további dúsítás után