Trump szárazföldi csapatokat küldhet Iránba

Az amerikai–izraeli katonai művelet új szakaszba léphet, miután egyre nagyobb a bizonytalanság az iráni dúsítotturán-készlet hollétével kapcsolatban. A jelentések szerint a készlet – további feldolgozást követően – elegendő lehet közel egy tucat nukleáris robbanófej előállításához, és a hírszerzés hónapok óta nem tudta megerősíteni a pontos tárolási helyet. Donald Trump amerikai elnök már azt is mérlegeli, hogy szárazföldi erőket vessen be Iránban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 10:36
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök február 28-án jelentette be, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. A hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson, valamint az ország rakétaindítási képességeinek megszüntetése. Donald Trump amerikai elnök most azt fontolgatja, hogy szárazföldi csapatokat küld Iránba, hogy megszerezzék az ország dúsítotturán-készletét és megelőzzék a nukleáris fegyverek kifejlesztését – írja a Daily Mail.

Az amerikai és izraeli hírszerzés egyre nagyobb vakfolttal szembesül az iráni uránkészletek hollétével kapcsolatban
Fotó: AFP

Egyre nagyobb az aggodalom, hogy az uránkészletet elszállították az iráni tároló létesítményekből, és olyan szereplők kezébe kerülhetett, akiknél már nem lehet nyomon követni. A Fehér Ház most a katonai lehetőségeket mérlegeli, mivel az amerikai és izraeli hírszerzés egyre nagyobb vakfolttal szembesül a készletek hollétével kapcsolatban. Amerikai tisztviselők azt sugallják, hogy tudják, Iránban hol tárolják az anyagot, az ügyet ismerő források szerint azonban nagy a bizonytalanság. Kilenc hónap telt el azóta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrei megerősítették Irán legérzékenyebb –  mintegy 441 kilogramm, magas dúsítású – uránkészletének helyét. Ami további dúsítás után 

körülbelül egy tucat nukleáris robbanófej előállításához lenne elegendő.

A NAÜ értékelését ismerő diplomaták szerint nagy a valószínűsége, hogy a készlet legalább egy részét átszállították más helyszínekre. Irán emellett több mint 8000 kilogramm alacsony dúsítású uránt is birtokol. Amerikai és izraeli tisztviselők aktívan keresik a magas dúsítású készletet, és vészforgatókönyveket készítettek elő arra az esetre, ha sikerül rábukkanniuk. Az amerikai hadsereg korábban is készített részletes behatolási terveket. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump félreérthetetlen üzenetet küldött Iránnak: semmilyen megállapodás nem lesz, kivéve a feltétel nélküli megadás! Az amerikai elnök emellett azt mondta, nem szeretne szárazföldi erők bevetéséről beszélni, hozzátéve, hogy azokat csak „nagyon jó okból” vetnék be, és addigra Iránnak annyira „megsemmisültnek” kellene lennie, hogy ne tudjon szárazföldi harcot folytatni. Először azonban meg kellene találni az uránt, ráadásul az is elképzelhető, hogy a dúsítotturán-készletet többfelé bontják, és elrejtik az ország több pontján. 

Amerikai becslések szerint az iráni magas dúsítású urán nagyjából 16 darab, 90 centiméter magas hengerben fér el – méretük nagyjából egy nagy búvárpalackéhoz hasonlítható –, amelyek egyenként körülbelül 25 kilogrammot nyomnak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

