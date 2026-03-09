Magyar Péter összejátszik az ukránokkal, és most sokallja az üzemanyagárat, ami miattuk emelkedik + videó

Az ukránok elzárják a kőolajvezetéket Magyarország elől, mert úgy gondolják, hogy ezzel káoszt és energiakrízist tudnak előidézni Magyarországon, ami segítheti Magyar Péter választási esélyeit – mutatott rá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Kocsis Máté szerint az ukrán lépések mögött az a feltételezés állhat, hogy az olajszállítások korlátozásával gazdasági és energetikai nehézségeket idézhetnek elő Magyarországon.

Emlékeztetett: miután az üzemanyagárak ennek megfelelően emelkedni kezdtek, jött Magyar Péter, hogy a kormány beavatkozását sürgesse az üzemanyagárak ügyében. Ugyanaz a Magyar Péter, aki korábban bírálta a kormány által bevezetett benzinárstopot – tette hozzá. A frakcióvezető ellentmondásosnak nevezte, hogy a Tisza vezetője most mégis állami beavatkozást sürget az árakba, amelyek miatta emelkedtek meg.

Nem kétszínű dolog ez egy kicsit?

– jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Tüntetők Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)