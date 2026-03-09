Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

kocsis mátétisza pártüzemanyagárMagyar Péter

Magyar Péter összejátszik az ukránokkal, és most sokallja az üzemanyagárat, ami miattuk emelkedik + videó

Kocsis Máté szerint az ukrán olajblokád és a növekvő üzemanyagárak összefüggnek. Magyar Péter most az árak letörését sürgeti, amelyek éppen amiatt emelkednek, mert összejátszik az ukránokkal – mutatott rá a frakcióvezető.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 11:34
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az ukránok elzárják a kőolajvezetéket Magyarország elől, mert úgy gondolják, hogy ezzel káoszt és energiakrízist tudnak előidézni Magyarországon, ami segítheti Magyar Péter választási esélyeit – mutatott rá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Budapest, 2026. március 3. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcaststúdiójában 2026. március 3-án. MTI/Bruzák Noémi
Kocsis Máté (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Kocsis Máté szerint az ukrán lépések mögött az a feltételezés állhat, hogy az olajszállítások korlátozásával gazdasági és energetikai nehézségeket idézhetnek elő Magyarországon.

Emlékeztetett: miután az üzemanyagárak ennek megfelelően emelkedni kezdtek, jött Magyar Péter, hogy a kormány beavatkozását sürgesse az üzemanyagárak ügyében. Ugyanaz a Magyar Péter, aki korábban bírálta a kormány által bevezetett benzinárstopot – tette hozzá. A frakcióvezető ellentmondásosnak nevezte, hogy a Tisza vezetője most mégis állami beavatkozást sürget az árakba, amelyek miatta emelkedtek meg.

Nem kétszínű dolog ez egy kicsit?

– jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Tüntetők Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

                 
       
       
       

