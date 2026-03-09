Rangos amerikai díjat zsebelhetett be az Árva operatőre

Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Az Amerikai Operatőrök Szövetsége Erdély Mátyásnak ítélte a Spotlight-díjat Nemes Jeles László rendező Árva című filmjének operatőri munkájáért. A Spotlight-díj a legrangosabb nemzetközi szakmai elismerések egyike a kiemelkedő operatőri teljesítmények díjazására. Az Oscar-, Golden Globe-, BAFTA-díjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző Nemes László legutóbbi filmje, az Árva a Nemzeti Filmintézet támogatásával, európai koprodukcióban készült, és több hazai streaming csatornán látható.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 12:07
Fotó: Farbaky Tamás
Az Amerikai Operatőrök Szövetsége (American Society of Cinematographers, ASC) március 8-án este 40. alkalommal adta át nagy presztízsű díjait Los Angelesben.

árva
Jelenet az Árva című filmből. Fotó: Szilágyi Lenke

Az Árva 1957 tavaszán Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnése, a reménytelenség miatt behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. 

A 12 éves Andort az édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni az illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti a családját a férfitól. 

Erdély Mátyás, az Árva operatőre

Az Árva főszereplője Barabás Bojtorján, édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Grégory Gadebois látható kiemelt szereplőként. Az Árva forgatókönyvét Nemes Jeles László rendező együtt jegyzi Clara Royer-vel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva. 

Az Árva 35 mm-es filmre forgott, nagyrészt budapesti helyszíneken, valamint az NFI Stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. 

Teljes képi utómunkája az NFI Filmlaborban készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak a Nemzeti Filmintézet szakemberei. 

Az Árva magyar–brit–francia–német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

