Rézkarctól a mesterséges intelligenciáig: hogyan alakult át fél évezred alatt a grafika?

A Közös többszörös. Európai nyomtatott grafika – A régi mesterektől a kortárs törekvésekig című tárlat több mint fél évezred grafikai hagyományát idézi meg, méghozzá úgy, hogy a klasszikus mesterek és a kortárs alkotók munkái egymás mellett jelennek meg. Így nemcsak alkalmazott technikákat, hanem művészi gondolkodásmódokat is összevethetünk.

Fa- és rézmetszeteket, litográfiákat is láthatunk a Közös többszörös. Európai nyomtatott grafika – A régi mesterektől a kortárs törekvésekig című tárlaton. Fotó: Havran Zoltán

A grafika a vizuális gondolkodás egyik legizgalmasabb terepe

Kónya Ábel kurátor tizennégy ország ötvenkét alkotójának munkáján keresztül igyekezett bemutatni a sokszorosított grafika gazdag formanyelvét. Az volt a célja, hogy a grafika több mint ötszáz éves európai hagyományát úgy mutassa meg, mint egy élő, folyamatosan megújulni képes műfajt. A kiállítás anyagában fa- és rézmetszetek, rézkarcok, litográfiák és mezzotintók mellett szitanyomatok, digitális printek, sőt számítógépes animációk is helyet kaptak. A válogatás így egyszerre idézi fel a műfaj történeti gyökereit és mutat rá arra, hogy a grafika mindig képes volt alkalmazkodni a kor legmodernebb technológiáihoz.

A kiállítás anyagának gerincét három jelentős gyűjtemény adja: a Szépművészeti Múzeum grafikai kollekciója, a miskolci Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria gyűjteménye, valamint a Krakkói Nemzetközi Grafikai Triennálé anyaga. Így végigkövethetjük, hogyan alakult a műfaj a korai kis méretű nyomatoktól egészen a nagy méretű installációkig.

A falakon olyan mesterek munkáit láthatjuk, mint Francisco Goya vagy Giovanni Battista Piranesi, de a modern művészet meghatározó alakjai – mások mellett Antoni Tàpies, Joseph Beuys, Kondor Béla, Szurcsik József, Keserü Ilona vagy a februárban elhunyt Maurer Dóra – is helyet kaptak a válogatásban.

A magyar művészek alkotásai pedig markánsan hordozzák a háború, a halál, az elfedés és az elmúlás képzeteit. A közép-európai grafikai hagyomány különösen erősen jelen van: a lengyel, cseh, szlovák vagy szerb alkotók művei jól érzékeltetik, milyen élénk párbeszéd alakult ki a térség művészetei között.

A grafika mindig képes volt alkalmazkodni a kor legmodernebb technológiáihoz. Fotó: Havran Zoltán

A tárlat egyik fontos üzenete, hogy a grafika soha nem volt statikus műfaj.

A művészek az évszázadok során folyamatosan kísérleteztek: a nyomódúcokra épülő klasszikus eljárásoktól eljutottak a digitális technológiákig, miközben egyre inkább megjelent az a gondolat is, hogy a sokszorosítás jegyeit viselő művek akár egyediek is lehetnek.