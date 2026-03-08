mesterséges intelligenciarézkarcdigitális technológiaHungarian Art and Businessgrafikakiállítás
magyar

Rézkarctól a mesterséges intelligenciáig: hogyan alakult át fél évezred alatt a grafika?

Hol kezdődik és hol ér véget a grafika műfaja? A digitális képalkotó szoftverek, a számítógépes játékok és a mesterséges intelligencia korában vajon ugyanazt értjük-e alatta, mint évszázadokkal ezelőtt? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Hungarian Art & Business (HAB) új időszaki kiállítása.

Petrovics Gabriella
2026. 03. 08. 18:00
A Közös többszörös. Európai nyomtatott grafika – A régi mesterektől a kortárs törekvésekig című kiállítás egyik különleges darabja Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Közös többszörös. Európai nyomtatott grafika – A régi mesterektől a kortárs törekvésekig című tárlat több mint fél évezred grafikai hagyományát idézi meg, méghozzá úgy, hogy a klasszikus mesterek és a kortárs alkotók munkái egymás mellett jelennek meg. Így nemcsak alkalmazott technikákat, hanem művészi gondolkodásmódokat is összevethetünk.

20260227 Budapest Közös többszörös. Európai nyomtatott grafika – A régi mesterektől a kortárs törekvésekig című kiállítás.fotó: Havran Zoltán (HZ)MW
Fa- és rézmetszeteket, litográfiákat is láthatunk a Közös többszörös. Európai nyomtatott grafika – A régi mesterektől a kortárs törekvésekig című tárlaton. Fotó: Havran Zoltán

A grafika a vizuális gondolkodás egyik legizgalmasabb terepe

Kónya Ábel kurátor tizennégy ország ötvenkét alkotójának munkáján keresztül igyekezett bemutatni a sokszorosított grafika gazdag formanyelvét. Az volt a célja, hogy a grafika több mint ötszáz éves európai hagyományát úgy mutassa meg, mint egy élő, folyamatosan megújulni képes műfajt. A kiállítás anyagában fa- és rézmetszetek, rézkarcok, litográfiák és mezzotintók mellett szitanyomatok, digitális printek, sőt számítógépes animációk is helyet kaptak. A válogatás így egyszerre idézi fel a műfaj történeti gyökereit és mutat rá arra, hogy a grafika mindig képes volt alkalmazkodni a kor legmodernebb technológiáihoz.

A kiállítás anyagának gerincét három jelentős gyűjtemény adja: a Szépművészeti Múzeum grafikai kollekciója, a miskolci Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria gyűjteménye, valamint a Krakkói Nemzetközi Grafikai Triennálé anyaga. Így végigkövethetjük, hogyan alakult a műfaj a korai kis méretű nyomatoktól egészen a nagy méretű installációkig.

A falakon olyan mesterek munkáit láthatjuk, mint Francisco Goya vagy Giovanni Battista Piranesi, de a modern művészet meghatározó alakjai – mások mellett Antoni Tàpies, Joseph Beuys, Kondor Béla, Szurcsik József, Keserü Ilona vagy a februárban elhunyt Maurer Dóra – is helyet kaptak a válogatásban.

A magyar művészek alkotásai pedig markánsan hordozzák a háború, a halál, az elfedés és az elmúlás képzeteit. A közép-európai grafikai hagyomány különösen erősen jelen van: a lengyel, cseh, szlovák vagy szerb alkotók művei jól érzékeltetik, milyen élénk párbeszéd alakult ki a térség művészetei között.

20260227 Budapest Közös többszörös. Európai nyomtatott grafika – A régi mesterektől a kortárs törekvésekig című kiállítás.fotó: Havran Zoltán (HZ)MW
A grafika mindig képes volt alkalmazkodni a kor legmodernebb technológiáihoz. Fotó: Havran Zoltán

A tárlat egyik fontos üzenete, hogy a grafika soha nem volt statikus műfaj. 

A művészek az évszázadok során folyamatosan kísérleteztek: a nyomódúcokra épülő klasszikus eljárásoktól eljutottak a digitális technológiákig, miközben egyre inkább megjelent az a gondolat is, hogy a sokszorosítás jegyeit viselő művek akár egyediek is lehetnek.

A HAB kiállítása nem csupán művészettörténeti áttekintés, hanem művészi gondolkodásmódra hívó élmény is. Arra emlékeztet, hogy a grafika – legyen szó rézkarcról vagy digitális printről – mindig a vizuális gondolkodás egyik legizgalmasabb terepe volt.

A tárlat április 19-ig látogatható, és a HAB több kísérőprogrammal is készül: tárlatvezetések, grafikai foglalkozások és műhelyprogramok segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk ehhez a sokszor rejtett, mégis meghatározó műfajhoz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekMagyar Péter

A hamis pátosz politikája

Lázár Emese avatarja

A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu