Merész erotika és a világ legdrágább szecessziós kerámiái: Ingyen látható az egyedi darabokat felvonultató Zsolnay-gyűjtemény

A Virág Judit Galéria falai között most egy olyan történet elevenedik meg, amely a kilencvenes évek hazai műkereskedelmében gyökerezik. A tárlat sajtóbejárásán Törő István, a galéria alapító-társtulajdonosa felidézte, hogy szenvedélye egy szakkönyvvel kezdődött, majd 1996-ban egy „fülessel” folytatódott: egy Szerbiából áthozott, tízdarabos kerámiakollekcióról kapott hírt, amelyet akkoriban Virág Judit kezelt. Ez a találkozás nemcsak egy ikonikus galéria, hanem a mai Magyarország egyik legjelentősebb magángyűjteményének alapkövét is letette. A gyűjtés kezdetei egybeestek azzal a korszakkal, amikor a Zsolnay-tárgyak még – kis túlzással – fillérekért vándoroltak ki Nyugatra, mert itthon nem volt rájuk kereslet. Törő szerint a 2000-es évek elején fordult a kocka, amikor megjelentek az első tőkeerős magyar gyűjtők, és elkezdődött a remekművek visszaáramlása.

Törő István a Virág Judit Galéria Zsolnay-kiállításának megnyitóján (Fotó: Zoltán Havran)

Mára a Zsolnay a világ legdrágább szecessziós kerámiájává vált, a nagy gyűjtemények hetven százaléka ma már idehaza található

– hangsúlyozta a gyűjtő, hozzátéve, hogy kevés olyan magyar világsiker van, amely az 1900-as évek óta töretlenül tartja a presztízsét. A siker annak az elszántságnak köszönhető, amellyel a Zsolnayak a tökéletességet hajszolták.

Négyezer-egyszáz mázkísérletet végzett Zsolnay Miklós egymaga, így született meg az eozinmáz

– emlékeztetett Törő István.

A tárlat nagyobbik része a galéria alagsorában kapott helyett, ahol a fekete falak előtt, üvegkalitkákba zárt és erőteljesen megvilágított színes csodák igazi mesevilágot teremtenek, ahol megszűnik az idő. Itt látható az a különleges vulkánváza, amely a galéria alapítója szerint a manufaktúra egyik legcsodálatosabb alkotása: a forma, a színek és a körbefutó motívumok technikai bravúrja itt ér össze a legmagasabb szinten.

A Zsolnay-kerámiák merészsége megelőzte korát

A kiállítás szívében kapott helyet a szimbolikus jelentőségű Rózsaillat című kisplasztika. Az 1900-as világkiállításra készült szobor ma is megállítja a nézőt, de a maga korában valóságos kulturális sokkot okozott.