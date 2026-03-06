szecesszióZsolnaykerámiamagángyűjteménykiállításVirág Judit Galéria

Merész erotika és a világ legdrágább szecessziós kerámiái: Ingyen látható az egyedi darabokat felvonultató Zsolnay-gyűjtemény

Először láthatja a nagyközönség Virág Judit és Törő István három évtizeden át gyűjtött Zsolnay-magángyűjteményének válogatását. A március 6-tól április 19-ig látogatható tárlaton százhúsz olyan szecessziós műremeket mutatnak be, amelyek a gyár legkeresettebb korszakából származnak és egy részükből csak egyetlen példány lelhető fel a világon. A kiállítás ingyenesen várja az érdeklődőket a Falk Miksa utcában, bepillantást engedve abba a folyamatba, amely során a Zsolnay a világ legdrágább szecessziós kerámiájává vált.

Kató Lenke
2026. 03. 06. 5:15
A híres Rózsaillat című kisplasztika Fotó: Zoltán Havran
A Virág Judit Galéria falai között most egy olyan történet elevenedik meg, amely a kilencvenes évek hazai műkereskedelmében gyökerezik. A tárlat sajtóbejárásán Törő István, a galéria alapító-társtulajdonosa felidézte, hogy szenvedélye egy szakkönyvvel kezdődött, majd 1996-ban egy „fülessel” folytatódott: egy Szerbiából áthozott, tízdarabos kerámiakollekcióról kapott hírt, amelyet akkoriban Virág Judit kezelt. Ez a találkozás nemcsak egy ikonikus galéria, hanem a mai Magyarország egyik legjelentősebb magángyűjteményének alapkövét is letette. A gyűjtés kezdetei egybeestek azzal a korszakkal, amikor a Zsolnay-tárgyak még – kis túlzással – fillérekért vándoroltak ki Nyugatra, mert itthon nem volt rájuk kereslet. Törő szerint a 2000-es évek elején fordult a kocka, amikor megjelentek az első tőkeerős magyar gyűjtők, és elkezdődött a remekművek visszaáramlása.

zsolnay
Törő István a Virág Judit Galéria Zsolnay-kiállításának megnyitóján (Fotó: Zoltán Havran)

Mára a Zsolnay a világ legdrágább szecessziós kerámiájává vált, a nagy gyűjtemények hetven százaléka ma már idehaza található

– hangsúlyozta a gyűjtő, hozzátéve, hogy kevés olyan magyar világsiker van, amely az 1900-as évek óta töretlenül tartja a presztízsét. A siker annak az elszántságnak köszönhető, amellyel a Zsolnayak a tökéletességet hajszolták.

Négyezer-egyszáz mázkísérletet végzett Zsolnay Miklós egymaga, így született meg az eozinmáz

– emlékeztetett Törő István.

A tárlat nagyobbik része a galéria alagsorában kapott helyett, ahol a fekete falak előtt, üvegkalitkákba zárt és erőteljesen megvilágított színes csodák igazi mesevilágot teremtenek, ahol megszűnik az idő. Itt látható az a különleges vulkánváza, amely a galéria alapítója szerint a manufaktúra egyik legcsodálatosabb alkotása: a forma, a színek és a körbefutó motívumok technikai bravúrja itt ér össze a legmagasabb szinten.

A Zsolnay-kerámiák merészsége megelőzte korát

A kiállítás szívében kapott helyet a szimbolikus jelentőségű Rózsaillat című kisplasztika. Az 1900-as világkiállításra készült szobor ma is megállítja a nézőt, de a maga korában valóságos kulturális sokkot okozott.

A Zsolnay ezzel a rendkívül merész formavilággal, erotikával, játékossággal, fantasztikus színekkel abszolút belebombázott a feudális magyar közízlésbe

– mutatott rá Törő István, hozzátéve, hogy a Zsolnay merészsége megelőzte a korabeli társadalmi átalakulást. Ez a modernitás tette a márkát a magyar polgári fejlődés vizuális szimbólumává.

20260305 budapest virag judit galeria bemutatjak a vilag legdragabb szecesszios zsolnay keramiait havran zoltan magyar nemzet
A Rózsaillat című kisplasztika (Fotó: Zoltán Havran)

A százhúsz darabos válogatás hemzseg a ritkaságoktól: külön szekciót kapott a Rippl-Rónai József által tervezett, az Andrássy-ebédlőhöz köthető kollekció, valamint a titokzatos tulipánsorozat, amelynek darabjai ma a gyűjtők legvágyottabb trófeái. A kiállítás egyik sztárja Vaszary János 1902-es Madonnája, amelynek története filmbe illő: egy vidéki kocsmában rejtőzött évtizedekig, mielőtt a gyűjtő megvásárolta. 

Rettenetesen sok pénzt kértek érte, és hát én is évekig lamentáltam, amíg végül is megvettem, és talán életem egyik legjobb döntése volt

– vallotta be Törő. A műtárgy eszmei értéke a legdrágább Vaszary-festményekével vetekszik.

20260305 budapest virag judit galeria bemutatjak a vilag legdragabb szecesszios zsolnay keramiait havran zoltan magyar nemzet
 A titokzatos tulipánsorozat (Fotó: Zoltán Havran)

A galéria tudatosan építette fel a Zsolnay kereskedelmi központját, tavaly már az ötödik dedikált árverést tartották, de a mostani tárlat elsősorban személyes vállalás. Ahogy a gyűjtő fogalmazott:

Ez egy nagyon személyes dolog, nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy minél tökéletesebb legyen.

A kiállítás április 19-ig látogatható a Falk Miksa utcában. A szervezők hangsúlyozták: a tárlatvezetések és a belépés is ingyenes, mert hiszik, hogy ezt a nemzeti kincset mindenki számára elérhetővé kell tenni.

