Tűz pusztított a világkiállításon, a kimenekített Zsolnay-remekmű párdarabja száz év után került vissza hazánkba

Idén tavasszal egy franciaországi online aukción felbukkant egy hibátlan, több mint egy méter magas, száz kilogrammos pirogránit óriásváza. A táncoló nőalakokkal körbevett, gránátalmafát ábrázoló Zsolnay-remeknek már a puszta létezése is kérdéses volt egy évszázadon keresztül, felbukkanása pedig csodaszámba ment a gyűjtők között. A magyarok számára nagyon jól végződött a történet, hiszen két Zsolnay-gyűjtő, Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa összefogott és közös erővel megvásárolták, majd hazahozták a százezer euró értékű kerámiát.

A két Zsolnay-gyűjtő, akik megmentették és hazahozták az óriásvázát: Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa (Fotó: Havran Zoltán)

Az bemutatott százhúsz éves szecessziós Zsolnay-remek története nem mindennapi

A megmentett szecessziós műkincset sajtóeseményen mutatták be a Kőrössy-villában, ahol kiderült, az óriásvázának nemcsak az ára kimagasló, hanem a története is érdekes. A Zsolnay-gyár kerámiáinak sikeréhez nagyban hozzájárultak a világkiállítások, ahova rendszerint egyedi, virtuóz technikával készített példányokat vittek ki. Nem volt ez másként 1906-ban sem, a milánói világkiállítás esetében. Itt kezdődik a sajtóeseményen bemutatott váza nem mindennapi története is, ugyanis a hatalmas feltűnést keltő magyar pavilon, aminek különösen az iparművészeti szekcióját méltatta a nemzetközi sajtó, egy szörnyű tűzben leégett. Rengeteg alkotás megsemmisült, így a bemutatott óriásváza kiállított ikertestvére is megsérült.

A leleplezésnél jelen volt a kiváló művészettörténész és Zsolnay-szakértő Csenkey Éva is (Fotó: Havran Zoltán)

A tárgy alkotója a legendás Apáti Abt Sándor volt, aki azonban szokás szerint nem egy, hanem két-három darabot készített a vázából, így amikor egy nemzetközi összefogásnak köszönhetően még ugyanabban az évben újraalkották a milánói világkiállításon leégett kiállítóhelyeket, már a ma bemutatott alkotást állíthatták ki. Ezt követően a sértetlen váza eltűnt a gyűjtők látóteréből, egészen idén tavaszig.

A százhúsz éves szecessziós Zsolnay-remek (Fotó: Havran Zoltán)

A több archív felvételről ismert párdarabról, amely a tűzben ugyan megsérült, de a csodával határos módon megmaradt az utókor számára, eddig is tudható volt a holléte:

Tizenkét évvel ezelőtt nálunk, a Virág Judit Galéria aukcióján kelt el az a kerámia, amelyen látszódtak a tűzvész okozta nyomok, az apró sérülések. Akkor a Janus Pannonius Múzeum vásárolta meg a műtárgyat, amely azóta is a pécsi kiállítás egyik sztárja. Óriási művészeti szenzáció, hogy előkerült a párdarab és Szabó Andrással sikerült megszereznünk

– hangsúlyozta Törő István.