Tűz pusztított a világkiállításon, a kimenekített Zsolnay-remekmű párdarabja száz év után került vissza hazánkba

Előkerült az egyik legértékesebb Zsolnay-műkincs párdarabja. A sokáig lappangó alkotást két gyűjtő és értékmentő vásárolta meg, akik azonban nem szeretnék elzárni hazánk értékes szecessziós kincsét. A remekművet a fővárosi Kőrössy-villában állítják ki, ahol néhány napig, nyitvatartási időben bárki megcsodálhatja.

Kató Lenke
2025. 09. 17. 5:20
A leleplezés pillanata Fotó: Havran Zoltán
Idén tavasszal egy franciaországi online aukción felbukkant egy hibátlan, több mint egy méter magas, száz kilogrammos pirogránit óriásváza. A táncoló nőalakokkal körbevett, gránátalmafát ábrázoló Zsolnay-remeknek már a puszta létezése is kérdéses volt egy évszázadon keresztül, felbukkanása pedig csodaszámba ment a gyűjtők között. A magyarok számára nagyon jól végződött a történet, hiszen két Zsolnay-gyűjtő, Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa összefogott és közös erővel megvásárolták, majd hazahozták a százezer euró értékű kerámiát.

Zsolnay
A két Zsolnay-gyűjtő, akik megmentették és hazahozták az óriásvázát: Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa (Fotó: Havran Zoltán)

Az bemutatott százhúsz éves szecessziós Zsolnay-remek története nem mindennapi

A megmentett szecessziós műkincset sajtóeseményen mutatták be a Kőrössy-villában, ahol kiderült, az óriásvázának nemcsak az ára kimagasló, hanem a története is érdekes. A Zsolnay-gyár kerámiáinak sikeréhez nagyban hozzájárultak a világkiállítások, ahova rendszerint egyedi, virtuóz technikával készített példányokat vittek ki. Nem volt ez másként 1906-ban sem, a milánói világkiállítás esetében. Itt kezdődik a sajtóeseményen bemutatott váza nem mindennapi története is, ugyanis a hatalmas feltűnést keltő magyar pavilon, aminek különösen az iparművészeti szekcióját méltatta a nemzetközi sajtó, egy szörnyű tűzben leégett. Rengeteg alkotás megsemmisült, így a bemutatott óriásváza kiállított ikertestvére is megsérült.

120 év után hazatér egy Zsolnay - műtárgy Kőrössy Villa
A leleplezésnél jelen volt a kiváló művészettörténész és Zsolnay-szakértő Csenkey Éva is (Fotó: Havran Zoltán)

A tárgy alkotója a legendás Apáti Abt Sándor volt, aki azonban szokás szerint nem egy, hanem két-három darabot készített a vázából, így amikor egy nemzetközi összefogásnak köszönhetően még ugyanabban az évben újraalkották a milánói világkiállításon leégett kiállítóhelyeket, már a ma bemutatott alkotást állíthatták ki. Ezt követően a sértetlen váza eltűnt a gyűjtők látóteréből, egészen idén tavaszig.

120 év után hazatér egy Zsolnay - műtárgy Kőrössy Villa
A százhúsz éves szecessziós Zsolnay-remek (Fotó: Havran Zoltán)

A több archív felvételről ismert párdarabról, amely a tűzben ugyan megsérült, de a csodával határos módon megmaradt az utókor számára, eddig is tudható volt a holléte: 

Tizenkét évvel ezelőtt nálunk, a Virág Judit Galéria aukcióján kelt el az a kerámia, amelyen látszódtak a tűzvész okozta nyomok, az apró sérülések. Akkor a Janus Pannonius Múzeum vásárolta meg a műtárgyat, amely azóta is a pécsi kiállítás egyik sztárja. Óriási művészeti szenzáció, hogy előkerült a párdarab és Szabó Andrással sikerült megszereznünk 

– hangsúlyozta Törő István.

2013-ban a Virág Judit Galéria aukcióján – akkor rekordnak számító – 19 millió forintos összegért árverezték el a műkincset. De a most bemutatott vázáért is mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk a gyűjtőknek, tudtuk meg Szabó Andrástól:

Ez a műtárgy a legértékesebb Zsolnay-darabok közé tartozik. Itt nemcsak az aukción tett licitet kell figyelembe venni, hanem a hazaszállítás és a biztosítás költségét is. Ez pedig együtt számolva közelít a százezer dollárhoz.

A műkincs szeptember 19–23. között, nyitvatartási időben (11-től 14 óráig) ingyenesen megtekinthető a Kőrössy-villa kertjében. Továbbá ugyanitt október 1-től szerdánként 18 órától indulnak a milánói tematikájú tárlatvezetések és estek, amelyek a világkiállítás előtt tisztelegnek.

 

 

