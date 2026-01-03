Bajnai Gordonnal régi kor árnya vetül a magyar politikára

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált Bajnai Gordon legutóbbi interjújára, amely szerinte egyértelművé tette, hogy egy esetleges kormányváltás után visszatérne a 2010 előtti, neoliberális gazdaságpolitika és a brüsszeli irányvonal Magyarországon.

A miniszterelnök politikai igazgatója egy publicisztikát is írt az Indexre a témában, amelyben úgy fogalmazott:

a korábbi baloldali gazdaságpolitika időszaka megszorításokat, adóemeléseket és leszakadást hozott az országnak, ezért szerinte nem érdemes visszatérni egy dicstelen korszakhoz.

Hangsúlyozta: mára az is bebizonyosodott, hogy a technokrata, baloldali elképzelések uniós szinten sem működnek, hiszen azok mindenhol megszorításokhoz vezetnek.

Orbán Balázs szerint Bajnai Gordon újévi interjúját olvasva értelmet nyer Kölcsey Ferenc Huszt című versének a sora: „Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?”

Bejegyzésében arra is kitért, hogy

a brüsszeli gazdaságpolitika jelenleg adóemeléseket jelent, miközben a beszedett forrásokat Ukrajnára és háborús célokra fordítanák.

Orbán Balázs szerint Bajnai Gordon elképzelései és a Tisza Párt programja között lényegi egyezés van, amit azzal magyarázott, hogy a Tiszának tanácsot adó szakértői kör nagyrészt Bajnai Gordon korábbi gazdaságpolitikai köréből kerül ki.

Orbán Balázs úgy véli:

a neoliberális gazdaságpolitika mindig megszorításokhoz vezet, mert ebben a felfogásban a bankok és a multinacionális vállalatok nem járhatnak rosszul, a terheket pedig a választók viselik.

Hozzátette: Brüsszel szerinte a háború irányába vezeti Európát, míg a magyar kormány a béke megőrzésére és a konfliktusból való kimaradásra kér felhatalmazást.

Orbán Balázs szerint 2026 a béke és a háború közötti választás éve lesz. Úgy fogalmazott: Magyarországnak nem éri meg visszatérni a brüsszeli útra, mert azon az ország csak veszíthet, függetlenül attól, hogy régi szereplők vagy új politikai erők képviselik azt.