Orbán Viktor: A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs

A Venezuelában végrehajtott katonai műveletnek nincs magyar érintettje vagy sérültje – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány folyamatos kapcsolatban áll a térségbeli nagykövetségekkel, és egyeztetett a magyar energiaszektor kulcsszereplőivel is annak érdekében, hogy a venezuelai válság esetleges árfelhajtó hatásait Magyarországon kivédjék.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 19:25
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
„A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában” – írta bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában

 – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat este a Facebookon.

A tárcavezető közölte: a venezuelai fővárosban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvették, jól van.

Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, amely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események

 – írta Szijjártó Péter. Hozzátette: ha van olyan Venezuelában tartózkodó magyar állampolgár, aki nem regisztrált konzuli védelemre, baj esetén Caracasban a tiszteletbeli konzulunkhoz vagy a magyar érdekképviseletet ellátó holland konzulátushoz fordulhat, quitói nagykövetségünk pedig folyamatos ügyeletet tart.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

add-square Trump lecsapott Venezuela elnökére

Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak

Belföldi híreink

Külföldi híreink

