Orbán Viktor: A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs

„A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában” – írta bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.
A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
