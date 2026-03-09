Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak ukránbarát bábkormányt

Rövid időn belül második alkalommal nyert a kormánypártok jelöltje időközi önkormányzati választást. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán győzött a Fidesz egy olyan körzetben, ami eddig ellenzéki fellegvár volt.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

A 444.hu a vasárnapi választás előtt azt írta: a Fidesz csak a harmadik erő, nem csoda, hogy hallgat – emlékeztetett Menczer Tamás. A kommunikációs igazgató hozzátette: aztán a Fidesz jelöltje magabiztos fölénnyel megnyerte a választást.

– Tizenhat év után nyertünk Kazincbarcikán egyéni önkormányzati körzetet, és a tiszás jelölt csak a harmadik lett.

Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát. Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak ukránbarát, tiszás bábkormányt, a magyarok nem akarnak egy olyan bábkormányt, amely háborúba vinne bennünket, odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és leválasztana bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról

– húzta alá. Jelezte: Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a Fidesz a biztos választás.