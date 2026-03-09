Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Orbán Viktorbenzinolajárakminiszterelnökkormányfő

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Ma kora délutánra összehívta a kormány rendkívüli ülését a miniszterelnök. Szerinte az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt robbanásszerűen emelkedik a kőolaj ára, ami súlyos fenyegetést jelent Magyarország és az Európai Unió számára is. Orbán Viktor ezért az orosz energiaszankciók felülvizsgálatát kezdeményezte Brüsszelben, miközben a kormány a hazai üzemanyagárak elszabadulását is meg akarja akadályozni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 11:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a védelmi és az energiabiztonsági tanács ülését követően.

A kormányfő szerint a jelenlegi helyzet súlyos energiapiaci kockázatokat hordoz. Úgy fogalmazott: az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus hatására a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Orbán Viktor szerint ebben a helyzetben

a Zelenszkij által bevezetett olajblokád már nemcsak Magyarország és Szlovákia számára jelent komoly problémát, hanem az egész Európai Unióra nézve is súlyos fenyegetést jelent.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a veszély elhárításához két fontos döntésre van szükség. Az egyik, hogy európai szinten felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat. Orbán Viktor közölte, hogy ezt a javaslatot már kezdeményezte is: a mai napon levelet küldött Ursula von der Leyennek.

A másik szükséges lépés a kormányfő szerint a hazai üzemanyagárak megfékezése.

Mint mondta, Magyarországon meg kell akadályozni, hogy a benzin és a gázolaj ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében Orbán Viktor bejelentette: rendkívüli kormányülést hívott össze. A miniszterelnök jelezte, hogy a tanácskozás után ismét tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a meghozott döntésekről.

 

Emelkednek az olajárak

A közel-keleti feszültség és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkednek az olajárak – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli bejegyzésében, amikor bejelentette: rendkívüli egyeztetést hívott össze a magyar energiabiztonság védelmében.

Olajárrobbanás – ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.

 

Felfelé kúsznak az olajárak

Mint a miniszterelnök is jelezte, a nemzetközi olajpiacon jelentős drágulás indult el. Elemzők már az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásainak első napján figyelmeztettek, hogy a közel-keleti feszültség komoly hatással lehet az energiahordozók árára.

A piaci irányadónak számító Brent típusú olaj ára időközben elérte, sőt meg is haladta a hordónkénti száz dolláros szintet.

A piaci bizonytalanságot tovább növelte az is, hogy Irán új legfelsőbb vezetőt nevezett ki, ami szintén feszültséget keltett az energiapolitikai kilátások körül.

A kialakult helyzet miatt a magyar kormány az energiabiztonság kérdését kiemelten kezeli.

A miniszterelnök szerint ezért is különösen kockázatosak azok a tervek, amelyek az orosz energiahordozók kivezetését sürgetik Magyarországról.

A kormány álláspontja szerint az ilyen lépések veszélybe sodorhatják az ország stabil energiaellátását.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a védelmi és az energiabiztonsági tanács ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

Orbán Balázs: Jobb, ha Magyar Péter hagyja dolgozni a kormányt

Energiaválság fenyegeti Európát 11 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.