Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

– Ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a védelmi és az energiabiztonsági tanács ülését követően.

A kormányfő szerint a jelenlegi helyzet súlyos energiapiaci kockázatokat hordoz. Úgy fogalmazott: az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus hatására a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Orbán Viktor szerint ebben a helyzetben

a Zelenszkij által bevezetett olajblokád már nemcsak Magyarország és Szlovákia számára jelent komoly problémát, hanem az egész Európai Unióra nézve is súlyos fenyegetést jelent.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a veszély elhárításához két fontos döntésre van szükség. Az egyik, hogy európai szinten felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat. Orbán Viktor közölte, hogy ezt a javaslatot már kezdeményezte is: a mai napon levelet küldött Ursula von der Leyennek.

A másik szükséges lépés a kormányfő szerint a hazai üzemanyagárak megfékezése.

Mint mondta, Magyarországon meg kell akadályozni, hogy a benzin és a gázolaj ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében Orbán Viktor bejelentette: rendkívüli kormányülést hívott össze. A miniszterelnök jelezte, hogy a tanácskozás után ismét tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a meghozott döntésekről.

Emelkednek az olajárak

A közel-keleti feszültség és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkednek az olajárak – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a reggeli bejegyzésében, amikor bejelentette: rendkívüli egyeztetést hívott össze a magyar energiabiztonság védelmében.

Olajárrobbanás – ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.

Felfelé kúsznak az olajárak

Mint a miniszterelnök is jelezte, a nemzetközi olajpiacon jelentős drágulás indult el. Elemzők már az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásainak első napján figyelmeztettek, hogy a közel-keleti feszültség komoly hatással lehet az energiahordozók árára.

A piaci irányadónak számító Brent típusú olaj ára időközben elérte, sőt meg is haladta a hordónkénti száz dolláros szintet.

A piaci bizonytalanságot tovább növelte az is, hogy Irán új legfelsőbb vezetőt nevezett ki, ami szintén feszültséget keltett az energiapolitikai kilátások körül.

A kialakult helyzet miatt a magyar kormány az energiabiztonság kérdését kiemelten kezeli.

A miniszterelnök szerint ezért is különösen kockázatosak azok a tervek, amelyek az orosz energiahordozók kivezetését sürgetik Magyarországról.

A kormány álláspontja szerint az ilyen lépések veszélybe sodorhatják az ország stabil energiaellátását.