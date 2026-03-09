Elszabadult a köztéri kukák réme, ezúttal Győrben jött rá az ötperc

A vád szerint a férfi az éjjeli órákban Győr egyik forgalmas utcájában két kommunális hulladékgyűjtő edényt gyújtott meg, közülük az egyik teljesen, míg a másiknak a nagy része leégett. Úgy vélik, hogy a vádlottnak ez a kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt észlelő személyekben megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A férfi a fenti magatartásával ötvenezer forint körüli kárt okozott egy győri hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezetnek.