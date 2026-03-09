Elszabadult a köztéri kukák réme, ezúttal Győrben jött rá az ötperc

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki a vád szerint tavaly nyáron, Győrben hulladékgyűjtő edényeket gyújtott meg – adták hírül.
A vád szerint a férfi az éjjeli órákban Győr egyik forgalmas utcájában két kommunális hulladékgyűjtő edényt gyújtott meg, közülük az egyik teljesen, míg a másiknak a nagy része leégett. Úgy vélik, hogy a vádlottnak ez a kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt észlelő személyekben megbotránkozást, riadalmat keltsen.
A férfi a fenti magatartásával ötvenezer forint körüli kárt okozott egy győri hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezetnek.
További Belföld híreink
A járási ügyészség kisebb kárt okozó rongálás és garázdaság vétségével vádolta meg a férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka büntetést szabjon ki vele szemben. A térfigyelő kamera felvételén az látható, ahogy a vádlott az egyik kuka tartalmát meggyújtja.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz
Kaló Attila sikerét méltatta Demeter Zoltán képviselő.
Itt az újabb bizonyíték, tiszás ügyvéd vesz részt az ukrán aranykonvoj védelmében
Saját magát buktatta le az ATV Start műsorában az ukránok védelmében résztvevő tiszás ügyvéd.
Ukrán aranykonvoj: hamarosan kiderülhet, kinek szánták a pénzt
A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására.
Felbukkant Szabó Bálint a fővárosban, pedig már a rendőrség is keresi
A baloldali botránypolitikust a hozzátartozói csütörtök óta nem tudják elérni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz
Kaló Attila sikerét méltatta Demeter Zoltán képviselő.
Itt az újabb bizonyíték, tiszás ügyvéd vesz részt az ukrán aranykonvoj védelmében
Saját magát buktatta le az ATV Start műsorában az ukránok védelmében résztvevő tiszás ügyvéd.
Ukrán aranykonvoj: hamarosan kiderülhet, kinek szánták a pénzt
A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására.
Felbukkant Szabó Bálint a fővárosban, pedig már a rendőrség is keresi
A baloldali botránypolitikust a hozzátartozói csütörtök óta nem tudják elérni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!