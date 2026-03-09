Zelenszkij ismét üzletet csinál a háborúból

– Úgy gondolom, hogy, amikor a szakértők a helyszínen lesznek, megfigyelik a helyzetet, és segítenek – jelentette ki Zelenszkij egy sajtóértekezleten, amelyet Kijevben tartott Rob Jetten holland kormányfővel.
Az ukrán vezetés a nemzetközi színtéren akarja hasznosítani a Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta szerzett technológiai tapasztalatait, amelyben pilóta nélküli repülő szerkezetek tömegével váltották ki a hagyományos katonai eszközöket. Kijevnek jelentős tapasztalatai vannak ezen a területen: Oroszország nagy számban használ iráni tervezésű, ám immár orosz gyártású drónokat az Ukrajna elleni támadáshoz.
Azt szeretnénk, ha ez mindkét fél számára lehetőséget kínálna
– mondta az ukrán elnök. Kijev az átadott szaktudásért cserébe Patriot légvédelmi rendszerekben használt rakétákat szeretne kapni.
Zelenszkij az X közösségi oldalon közölte, hogy vendégével közös fegyvergyártásról is tárgyaltak, egyebek mellett a beruházásokról és a gyártás volumenéről.
Az elmúlt hónapokban Ukrajna fokozta az európai országokkal közös fegyvergyártásra irányuló erőfeszítéseket, több drónüzemet is megnyitottak.
Oroszország immár második egymást követő napon támadott vasárnap gázipari létesítményeket Poltavában – közölte a Naftohaz ukrán állami energetikai vállalat.
A cég közleménye szerint számos létfontosságú létesítmény megrongálódott, károkról és veszteségekről érkeztek jelentések.
A fő ukrajnai földgázlelőhelyek az ország középső részén fekvő Poltava megyében, illetve az északkelet-ukrajnai Harkiv régióban találhatók.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével (Fotó: AFP)
