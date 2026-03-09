Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Zelenszkij ismét üzletet csinál a háborúból

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy ukrán drónszakértők utaznak a Közel-Keletre, Kijev így reméli kicserélni az iráni gyártású drónok elhárításával kapcsolatos szakértelmét az orosz támadások kivédéséhez szükséges légvédelmi rakétákra. Zelenszkij közös fegyvergyártásról is tárgyalt Rob Jetten holland miniszterelnökkel.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Fotó: AFP
– Úgy gondolom, hogy, amikor a szakértők a helyszínen lesznek, megfigyelik a helyzetet, és segítenek – jelentette ki Zelenszkij egy sajtóértekezleten, amelyet Kijevben tartott Rob Jetten holland kormányfővel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Rob Jetten holland kormányfővel
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Rob Jetten holland kormányfővel. Fotó: ANP via AFP

Az ukrán vezetés a nemzetközi színtéren akarja hasznosítani a Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta szerzett technológiai tapasztalatait, amelyben pilóta nélküli repülő szerkezetek tömegével váltották ki a hagyományos katonai eszközöket. Kijevnek jelentős tapasztalatai vannak ezen a területen: Oroszország nagy számban használ iráni tervezésű, ám immár orosz gyártású drónokat az Ukrajna elleni támadáshoz.

Azt szeretnénk, ha ez mindkét fél számára lehetőséget kínálna

– mondta az ukrán elnök. Kijev az átadott szaktudásért cserébe Patriot légvédelmi rendszerekben használt rakétákat szeretne kapni.

Zelenszkij az X közösségi oldalon közölte, hogy vendégével közös fegyvergyártásról is tárgyaltak, egyebek mellett a beruházásokról és a gyártás volumenéről.

Az elmúlt hónapokban Ukrajna fokozta az európai országokkal közös fegyvergyártásra irányuló erőfeszítéseket, több drónüzemet is megnyitottak.

Oroszország immár második egymást követő napon támadott vasárnap gázipari létesítményeket Poltavában – közölte a Naftohaz ukrán állami energetikai vállalat.

A cég közleménye szerint számos létfontosságú létesítmény megrongálódott, károkról és veszteségekről érkeztek jelentések.

A fő ukrajnai földgázlelőhelyek az ország középső részén fekvő Poltava megyében, illetve az északkelet-ukrajnai Harkiv régióban találhatók.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével (Fotó: AFP)

