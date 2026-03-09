Nekiment Magyar Péternek egy baloldali képviselő a vasárnapi fiaskó után

Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció debreceni országgyűlési képviselője sem hagyta szó nélkül a hétvégi fideszes időközi választási győzelmet – írja a Haon.

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Kaló Attila, a kazincbarcikai választás győztese (Forrás: Facebook)

Március 8-án Kazincbarcika 7-es számú egyéni választókerületében választottak képviselőt. Erre azért volt szükség, mert a körzet képviselője, Pásztor Gábor decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt. Három induló volt: Kaló Attila (Fidesz–KDNP), Sütő Ágnes (független) és Séllyei Erzsébet (Városvédők). A választást a szavazatok 42,21 százalékával a kormánypárt jelöltje nyerte meg, Sütő Ágnes 36,34 százalékot kapott, a Városvédő jelöltje pedig 20,46 százalékot. Bár Séllyei Erzsébet civil szervezet színeiben indult a választáson, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását élvezi.

A vasárnapi eredményről Orbán Viktor miniszterelnök este azt írta:

Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson. Valóság vs. Tisza: 2:0. Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet.

A DK debreceni országgyűlési képviselője, Varga Zoltán a közösségi oldalán reagált:

Köszönjük, Magyar Péter! »Örök hála«, hogy mindent megtesz a kétharmadért! A Fidesz kétharmadáért!

„Az eddig ellenzéki fellegvárban, Kazincbarcikán a Fidesz nyerte a időközit. Utóirat: ha kérhetem, hagyják az őrjöngést. A szokott, meglehetősen stupid MP-propagandát, mert a Tisza is indult. A helyi Tisza sziget-tag harmadik lett” – emlékeztetett a politikus.

Nem ez volt az első Fidesz-siker időközi választáson

Februárban a balmazújvárosi időközi választáson is a Fidesz győzött, Nagy Zoltán nyert a kormánypárt színeiben 47,09 százalékkal. Ellenfele az ellenzéki pártok által támogatott helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott. Ezzel a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak.

Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, a Fidesz 2024-ben nyerte vissza a polgármesteri posztot a helyi ellenzéktől, most pedig a testületi többséget is megszerezte, hiszen a kormánypártok jelöltje olyan körzetben nyert, ahol 2024-ben nem volt erre képes.