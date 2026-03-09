Energia: a beszerzési útvonalak és források diverzifikálása létkérdés

Magyarország már eddig is jelentős lépéseket tett szénhidrogénimportja diverzifikálása terén, ám mivel a saját termelése szerény, az importkitettsége továbbra is magas. Így kiugróan nehéz a soron kívüli, kényszerű és felgyorsított diverzifikálás. A Világgazdaság néhány kevéssé ismert tényt, lehetőséget is számba vett.

A diverzifikálás létkérdés, ugyanakkor az is, hogy a Mol finomítóiba orosz olaj (is) kerüljön. Fotó: Reuters/Szabó Bernadett

Ha kiesik a magyar–ukrán határon belépő Barátság kőolajvezeték, csövön csak Horvátországon át érkezhet import. A Mol kisebb mennyiségek behozatalára eddig is folyamatosan használta az Adriát, ám most, amikor nagyobb tételt kellene rajta szállítani, akadályba ütközik. Már a tavaly őszi műszaki teszteken kiderült, hogy az elmaradt vagy elnagyolt karbantartások miatt a horvát vezetéküzemeltető, a Janaf nem képes tartósan csúcsra járatni a csövet. A Mol épp tegnap jelentett be e téren előrelépést: hétfőn indul az Adria nagy terhelés melletti üzemeltetését ellenőrző tesztsorozat. A teszt pénteken bejelentett indításával azonban máris baj van a horvát oldalon.

Ráadásul a teszt tíz hónapig tart. Vagyis – ha a Mol alternatív beszerzései terén minden egyéb kedvezően is alakul – még várnia kell a százhalombattai és a pozsonyi finomítónak a nagyobb mennyiségű világpiaci olajra. Ezalatt tovább fogynak a hazai és szlovákiai biztonsági készletek, illetve emelkedhet a félkész és kész üzemanyagok importja, sőt drágulhat maga a nemzetközi szállítás is.

Vonakodás politikai okból

Az Adriával – pontosabban a Janaffal – van más gond is: a vezetéküzemeltető egyelőre nem hajlandó a csövön a Mol megbízásából orosz eredetű kőolajat továbbítani Magyarországra. Az orosz olaj szállítására vonatkozó amerikai szankcióra hivatkozik, pedig az nem a tevékenységre, hanem orosz társaságokra vonatkozik, és értelemszerűen sem a Janaf, sem a Mol nincs a listán. Kétségtelen, hogy az orosz olaj visszatartása mögött ukrán és orosz részről is politikai megfontolás, mi több, felső utasítás áll – erről Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója részletesen, korábban nem ismert információkat is közölve beszélt az ATV-nek adott interjújában.

Hiba lenne egyedül az Adriára alapozni

Amíg a Barátságon nem jön az olaj, az Adria használata egy-egy importirányra alapozó szállítási kitettséget jelent, fennmaradnak a műszaki, kapacitásbeli, ahogyan a politikai hátterű kockázatok is.