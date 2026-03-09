Visszafoglalás – Trianon és ami mögötte van + videó

Ablonczy Balázs szerint rettenetesen nagy tudományos vita nincs Trianonnal kapcsolatban napjainkban, de itt nem csomagoltak össze és nem indultak haza a stúdióból eszmetörténészeink és vendégünk. A történész azzal folytatta, ő azt érzékeli, egy sorrendi probléma van, nagyjából a történész társadalom olyan 95 százaléka, legyen baloldali vagy jobboldali, de úgy gondolkodik, hogy Magyarország I. világháború utáni bukását a nagyhatalmak döntése okozta, amihez az utódállamok törekvései, a magyar politika hibája, pontosabban elhibázott politikája is hozzájárult. Mint fogalmazott, emellett a kérdéskör mögött van egyfajta nyitottság a társadalom bizonyos részében arra, hogy más események, körülmények is közrejátszottak, mint például a szabadkőművesek, Georges Clemenceau magyar menye és a hajózási ipar is. Ablonczy Balázs úgy fogalmazott, az ő méréseik szerint a válaszadók egyharmada, fele nyitott ezekre a magyarázatokra, ott szerepel általában a felsorolt kategóriák közül mindegyik, csak más sorrendben. Tovább mentek és részletesen megvitatták, mi a különbség a békeszerződés és a békediktátum között, valamint próbálták közérthetően elmondani, miben hibázott a magyar politikai elit Trianonnal kapcsolatban.