Dráma Rihanna luxusotthonánál: rendőrök lepték el a környéket a lövöldözés után

Súlyos fegyveres incidens történt Los Angeles egyik legexkluzívabb negyedében, ahol a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki Rihanna otthonához, miután egy 30 év körüli nő több lövést adott le az énekesnő birtokára.

Forrás: People2026. 03. 09. 8:21
A Los Angeles-i rendőrség azonnal lezárta a környéket, majd rövid időn belül sikerült azonosítaniuk és őrizetbe venniük a gyanúsítottat, aki a jelentések szerint egy fehér Teslával menekült el a helyszínről.

Rihanna
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Rihanna otthonához (Forrás: People.com)

A legfrissebb információk szerint a támadó körülbelül tíz lövést adott le egy gépkarabéllyal az utcáról, és bár legalább egy lövedék átütötte a villa falát, az elsődleges jelentések megerősítették, hogy Rihanna és családja nem sérült meg a támadásban. 

Bár az énekesnő a lövöldözés idején az épületben tartózkodott, a biztonsági protokollok megfelelően működtek, így nem történt sérülés vagy károkozás.

A rendőrség szűkszavúan nyilatkozott az ügyben, és bár a fegyvert lefoglalták, a nő indítéka egyelőre ismeretlen, így még vizsgálják, hogy célzott támadásról volt-e szó. A környéken lakók körében érthető a nyugtalanság, azonban a hatóságok csak a nap folyamán ígértek részletesebb tájékoztatást a gyanúsított kilétéről és az esetleges vádemelésről.

