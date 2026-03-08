A Disney alaposan megégette magát az LMBTQ-val, de úgy tűnik tanultak belőle

A Pixar Animation Studios 2025-ös animációs filmjének, az Elio-nak a fejlesztése során jelentős kreatív változtatásokat hajtottak végre, köztük egy LMBTQ-történetszál teljes eltávolítását – mondta el Pete Docter rendező (Fel!, Agymanók) a The Wall Street Journal-nek. Docter szerint a stúdió azért döntött a változtatás mellett, mert nem akarta olyan témákkal szembesíteni a fiatal nézőket, amelyekről esetleg még nem beszéltek a szüleikkel. „Filmet készítünk, nem pedig több százmillió dolláros terápiát” – fogalmazott.

Az Elio óriásit bukott a mozikban, hiába próbálták menteni, ami menthető. Forrás: Pixar

A Disney nemet mondott az LMBTQ-ra

Az Elio egy magányos fiúról szól, aki kortársai elutasítása után a csillagok között keres barátokat. A film korai tesztvetítései azonban gyenge visszajelzéseket kaptak: a nézők többsége azt jelezte, hogy nem fizetne a mozis megtekintésért.

A beszámolók szerint ezután Docter teljes átdolgozást rendelt el, noha az animáció jelentős része már elkészült.

Az átalakítás során távozott az eredeti rendező, Adrian Molina. A projektet később Madeline Sharafian és Domee Shi vette át, akik jelentős változtatásokat hajtottak végre a filmen. A korábbi változatokban – a beszámolók szerint – utalások voltak arra, hogy a főhős meleg: például egy rózsaszín biciklivel közlekedett, és egy jelenetben elképzelte a közös jövőt egy fiú iránt érzett szerelmével.

Az Elio végül 2025 júniusában került a mozikba, és világszerte mintegy 150 millió dolláros bevételt ért el. Ez az összeg azonban éppen csak fedezte a film gyártási költségét, amely szintén körülbelül 150 millió dollár volt – a globális marketingköltségek nélkül számolva. Tehát hiába tértek még időben észhez a stúdiónál, az Elio-n már ez sem segíthetett, ez a stúdió egyik legnagyobb bukása az utóbbi évekből.