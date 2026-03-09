Vlagyimir PutyinatomerőműIrán

Azonnali evakuációt rendelt el Putyin, katasztrófa fenyeget

Az orosz elnök sürgős evakuálást rendelt el az iráni Buser atomerőműnél dolgozó orosz szakemberek részére, miután csapások történtek az erőmű közelében. A térségben kialakult feszült biztonsági helyzet egy esetleges nukleáris katasztrófa kockázatát is felvetette. Vlagyimir Putyin sürgősen intézkedett.

Magyar Nemzet
Forrás: Hiradó2026. 03. 09. 18:14
Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vlagyimir Putyin kénytelen volt intézkedni, miután felmerült egy lehetséges katasztrófa veszélye az iráni Buser atomerőműnél, ahol nem kevés orosz szakember dolgozik már évek óta.

Russian President Vladimir Putin arrives for a meeting with Central African Republic President at the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, March 5, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin intézkedett
(Fotó: AFP)

Az orosz elnök elrendelte az orosz állampolgárok többségének az evakuálását.

A Buser atomerőműnél több száz orosz szakember és építőmunkás dolgozott két új reaktor építésén, a munkálatokat azonban hirtelen leállították, miután külföldi beszámolók szerint robbanások hallatszottak az erőmű közelében, alig néhány kilométerre

írja a Híradó hírportálján. 

A biztonsági kockázatok miatt folyamatban van az orosz dolgozók kimenekítése, a gyermekeiket pedig már ki is menekítették. A tervek szerint ugyanis az evakuálás nemcsak a munkavállalókat érinti, hanem családtagjaikat és néhány további alkalmazottat is – közölte Alekszandr Lihacsov, az orosz állami atomenergia-vállalat vezetője. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a létesítményben működő, már elkészült reaktor mintegy 72 tonna nukleáris üzemanyagot tartalmaz.

Emellett körülbelül 210 tonna kiégett fűtőelem is található a helyszínen, ami – szavai szerint – hatalmas mennyiségű hasadóanyagot jelent. A feszült biztonsági helyzet miatt a szakemberek úgy vélik, hogy jelenleg nem biztonságos a munkások számára a helyszínen maradni.

Az evakuáció ellenére nem minden orosz hagyja el a létesítményt: a tervek szerint néhány szakember továbbra is a helyszínen marad, hogy biztosítsák az erőmű működéséhez szükséges alapvető feladatok ellátását. Egyelőre sem magát az erőművet, sem az építkezési területet, sem pedig a személyzet lakóövezetét nem érte közvetlen támadás, de az építkezés leállítása önmagában is komoly csapást jelent Oroszország számára.

A Buser atomerőmű bővítése ugyanis az Oroszország és Irán közötti együttműködés egyik legfontosabb, szimbolikus projektje volt. A munkálatok felfüggesztése ezért nemcsak technikai, hanem politikai és gazdasági szempontból is érzékeny.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu