Azonnali evakuációt rendelt el Putyin, katasztrófa fenyeget

Vlagyimir Putyin kénytelen volt intézkedni, miután felmerült egy lehetséges katasztrófa veszélye az iráni Buser atomerőműnél, ahol nem kevés orosz szakember dolgozik már évek óta.

Vlagyimir Putyin intézkedett

(Fotó: AFP)

Az orosz elnök elrendelte az orosz állampolgárok többségének az evakuálását.

A Buser atomerőműnél több száz orosz szakember és építőmunkás dolgozott két új reaktor építésén, a munkálatokat azonban hirtelen leállították, miután külföldi beszámolók szerint robbanások hallatszottak az erőmű közelében, alig néhány kilométerre

– írja a Híradó hírportálján.

A biztonsági kockázatok miatt folyamatban van az orosz dolgozók kimenekítése, a gyermekeiket pedig már ki is menekítették. A tervek szerint ugyanis az evakuálás nemcsak a munkavállalókat érinti, hanem családtagjaikat és néhány további alkalmazottat is – közölte Alekszandr Lihacsov, az orosz állami atomenergia-vállalat vezetője. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a létesítményben működő, már elkészült reaktor mintegy 72 tonna nukleáris üzemanyagot tartalmaz.

Emellett körülbelül 210 tonna kiégett fűtőelem is található a helyszínen, ami – szavai szerint – hatalmas mennyiségű hasadóanyagot jelent. A feszült biztonsági helyzet miatt a szakemberek úgy vélik, hogy jelenleg nem biztonságos a munkások számára a helyszínen maradni.

Az evakuáció ellenére nem minden orosz hagyja el a létesítményt: a tervek szerint néhány szakember továbbra is a helyszínen marad, hogy biztosítsák az erőmű működéséhez szükséges alapvető feladatok ellátását. Egyelőre sem magát az erőművet, sem az építkezési területet, sem pedig a személyzet lakóövezetét nem érte közvetlen támadás, de az építkezés leállítása önmagában is komoly csapást jelent Oroszország számára.