Kocsis Máté: ukránok finanszírozzák Magyar híveinek a március 15-ei buszoztatását + videó

– Hétvégén március 15. van és a tiszások ott lesznek a saját rendezvényükön – árult el fontos infót Kocsis Máté a kisbéri fórumán.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. március 9-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője, aki a hallgatóságot a Békemeneten való részvételre biztatta, arról is beszélt, hogy információi szerint a Tisza szervezetten szállít résztvevőket az eseményre.

„A Tisza buszoztat majd embereket, és a buszoztatásnak a jelentős részét egy ukrán cégen keresztül finanszírozzák”

– mondta a közösségi oldalán közzétett videójában a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

Hozzátette, hogy a Tisza elnöke újfent hamisat állított.

„Magyar Péter elmondta, hogy a Tisza nem buszoztat senkit, elfelejtette hozzátenni, hogy az ukránok igen, az ő érdekükben.”

Kocsis Máté szerint

„nyilvánvalóan van egy deal, van egy megállapodás a két fél között, ők segítenek hatalomra jutni Magyar Péternek, ő pedig utána támogatni fogja az ukrán követeléseket.”.

A politikus reagált Magyar Péter korábbi elképesztő kijelentéseire is.

„Löki ki magából az ordenáré hazugságait. Orbán Viktor ezt csinálta, meg zebrák megharapták az unokákat, meg mit tudom én.”

Kocsis Máté szerint még a Tisza szimpatizánsai között is vannak olyanok, akik konkrét válaszokat várnak.

„Még a tiszások közt is találnék olyan embert, aki azt mondaná, hogy jó-jó Péter, nagyon köszönjük, a miniszterelnök gyalázása nagyon érdekes, de azt áruld el nekem, hogy nekem miért lesz jó barátom, ha te fogsz kormányozni?”

Korábban beszámoltunk arról, hogy Magyar Péter pártjának március 15-i menetére már most megkezdték az aktivisták buszoztatásának szervezését. A buszoztatással kapcsolatos szervezést azok után kapcsolta magas fokozatba a Tisza Párt, hogy egy előzetes felmérés után kiderült: a párt vidéki szimpatizánsaiban nincs érdemi hajlandóság arra, hogy részt vegyenek Magyar Péter rendezvényén.