Vlagyimir Putyin Donald Trumppal tárgyalt

A közel-keleti helyzetet, az ukrajnai békefolyamatot és Venezuelát vitatta meg az orosz és az amerikai elnök. Ezt közölte hétfőn Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója újságíróknak nyilatkozva Moszkvában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 22:47
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Mint mondta, a beszélgetés hangsúlya az iráni konfliktuson volt, valamint az Egyesült Államok képviselőinek részvételével zajló, ukrajnai rendezésről folytatott tárgyalásokon. A telefonbeszélgetés során Vlagyimir Putyin a Washington és Teherán közötti nézeteltérések politikai és diplomáciai eszközökkel való megoldásra szólított fel, egyebek között az öbölbeli arab országok, Irán és más államok vezetőivel folytatott eszmecseréinek figyelembe vételével. Trump a maga részéről az Izraellel közös művelet kontextusában értékelte az eseményeket.

Fotó: AFP

Usakov szerint az ukrajnai békefolyamattal kapcsolatban az orosz elnök méltatta az Egyesült Államok és amerikai hivatali partnere személyes közvetítői erőfeszítéseit, és beszámolt a harci érintkezés vonalán kialakult helyzetről. Az amerikai vezető kifejezte reményét a konfliktus mielőbbi rendezésével kapcsolatban.

Ezenkívül a felek megvitatták a venezuelai helyzetet is, egyebek között a világ olajpiacának helyzetével összefüggésben.

A hangsúly az Iránnal fennálló konfliktus körüli helyzeten és az amerikai képviselők részvételével zajló kétoldalú tárgyalásokon volt, amelyek az ukrán rendezésről szóltak 

– mondta az újságíróknak Usakov, írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Az orosz elnöki tanácsadójának beszámolója értelmében a kapcsolatfelvétel az amerikai vezető kezdeményezésére jött létre, és körülbelül egy órán át tartott. A felek kijelentették, hogy készek rendszeresen kommunikálni egymással. Usakov hangsúlyozta, hogy a két elnök megbeszélésének gyakorlati jelentősége lesz.

A két elnök 2026-ban először lépett kapcsolatba egymással.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

