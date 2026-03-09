akkumulátorzöldÁder János

Áttörés jöhet az akkumulátorgyártásban, Áder János műsorában bemutatták a víz nélkül elkészíthető anódot

Áder János: környezetkímélőbb akkumulátorgyártás kezdődhet el Magyarországon. Egy hazai fejlesztésű technológia gyakorlatilag nem használ vizet a gyártás során.

2026. 03. 09. 21:10
Magyarország az akkumulátorok újrahasznosításában is gondolkodik
Illusztráció Fotó: AFP
Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában elhangzott:

Magyarország felkerülhet a világtérképre az akkumulátorgyártásban, nemsokára ugyanis elkezdődhet egy, az akkumulátorokban használható magyar fejlesztésű anód gyártása, amelynek a töltéstároló kapacitása sokkal jobb a most használt alapanyagokénál, az előállítása pedig környezetkímélőbb lesz.

Áder János: környezetkímélőbb akkumulátorgyártás kezdődhet el Magyarországon
Fotó: Éberling András

Áder Jánosnak, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének beszélgetőtársa Vida Ádám, a Bay Zoltán Kutatóközpont kutatásfejlesztési igazgatója volt, akivel a Planet Budapesten is bemutatott és a március végéig tartó rendezvény helyszínén, a Vasúttörténeti Parkban beszélgetett az Onli nevű anódról, amely egy lítium-ion cellákhoz használható ónalapú ötvözet, és amely 13 év kutatómunka után jutott el mostanra a gyártási fázisba.

Vida Ádám, aki egyben a fejlesztő Edortech Kft. ügyvezetője is, magyarázata szerint jelenleg az akkumulátorgyártás során az anód és katód aktív anyaggyártók által elkészített porokat a cellagyártók összekeverik ragasztókkal, oldószerekkel, és felragasztják fémfóliákra, amelyeket aztán behelyeznek az akkumulátorba. Ezeknek a fémfóliáknak a hővezetése azonban nem az igazi, ami problémát okozhat például a gyorstöltésnél, mivel "a hőmenedzsmentet nem tudja kezelni majd a cellából épített rendszer", és emiatt tönkremegy idő előtt, valamint nő a tűzveszélyessége is.

A magyar technológia során azonban egy anód elektródát hoznak létre, amelyet elektrokémiával ráépítenek egy rézszalagra, ezáltal a hővezető képessége és az elektromos vezetőképessége is nagyságrendekkel nagyobb.

– A gyártásnál nem használnak se ragasztót, se vegyi anyagot, a vízfelhasználás "nulla", a felhasznált anyagok mind beszerezhetők Európából, a termék ára pedig közelít a jelenleg leggyakrabban használt grafitéhoz, annak ellenére, hogy a sokkal drágább szilícium tulajdonságait hozza – sorolta az igazgató.

– További előnyként említette, hogy az Onli töltéstároló kapacitása a grafithoz viszonyítva sokkal jobb. Továbbá meg lehet spórolni a gyártásnál a ragasztás utáni hőkezelést a kemencékben, ami rengeteg energiát és vizet fogyaszt. 

Arra a kérdésre, hogy ez a technológia az elektromos autók akkumulátorai mellett felhasználható-e majd a napelemek vagy a szélerőművek által megtermelt energia tárolásában is, Vida Ádám azt mondta, "segíthet", mert a tárolókapacitás ugyanúgy jobb tud lenni, mint egy elektromos autó esetében – írja az MTI.

 

 


