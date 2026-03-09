közel-keleti válságenergiaár robbanásiráni háború

Az olajárrobbanás miatt rendkívüli egyeztetésre hívta a gazdaszervezeteket Orbán Viktor

A gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett hétfőn a kormányfő.

2026. 03. 09.
Orbán Viktor miniszterelnök a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett a karmelita kolostorban, az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály hétfőn.

A távirati iroda szerint a tárgyaláson részt vett 

  • Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke; 
  • Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke; 
  • Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke; 
  • Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke és 
  • Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

A kormány részéről a miniszterelnök mellett a tárgyaláson Lázár János építési és közlekedési miniszter, Nagy István, agrárminiszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Csepreghy Nándor miniszterhelyettes vett részt.

