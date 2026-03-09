A hazai kutakat is eléri az olajárrobbanás

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben (a jelenlegi árfolyam 343 HUF/USD).

Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó tíz, a gázolajé pedig bruttó húsz forinttal emelkedik holnaptól.

Amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedd reggel, úgy az átlagárak jelentősen tovább emelkednek: a 95-ös benzin ára 585 Ft/liter, a gázolajé 629 Ft/liter lesz – derül ki a Holtankoljak.hu adataiból.