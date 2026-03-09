A kényszersorozási módszerek egyre nagyobb felháborodást váltanak ki az ukrán lakosság körében, miközben a hadsereg létszáma folyamatosan csökken. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai nem válogatnak az eszközökben és bárhol lecsaphatnak.

Zelenszkij emberrablói, a TCK-sok bármit bevethetnek a hadsereg létszámhiányának orvoslására

Fotó: AFP

Poltava városából újabb TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Az elmúlt hónapokban számos hasonló jelenet került nyilvánosságra Ukrajnából. Felvételek tanúsága szerint toborzók utcán, piacokon vagy éppen bevásárlóközpontok környékén állítanak meg hadköteles korú férfiakat, és viszik be őket a toborzóközpontokba.