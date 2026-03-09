Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Zelenszkij emberrablói ismét lecsaptak: egy férfit kirángattak a lakásból és egy furgonba tuszkolták + videó

Az ukrajnai kényszersorozás egyre nagyobb indulatot vált ki a lakosság körében. Az utóbbi hetekben több olyan videó is nyilvánosságra került, amelyeken toborzók hadköteles férfiakat fognak el az utcán, vagy otthonaikból rángatják ki őket. Poltavában, Dnyipróban és Odesszában is hasonló jeleneteket rögzítettek, amelyek gyorsan terjednek a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 13:23
Az ukrán civilek nem akarnak egy értelmetlen háborúban harcolni, de sokaknak nincs választási lehetőségük Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kényszersorozási módszerek egyre nagyobb felháborodást váltanak ki az ukrán lakosság körében, miközben a hadsereg létszáma folyamatosan csökken. A területi toborzóközpontok (TCK) munkatársai nem válogatnak az eszközökben és bárhol lecsaphatnak.

Zelenszkij emberrablói, a TCK-sok bármit bevethetnek a hadsereg létszámhiányának orvoslására
Zelenszkij emberrablói, a TCK-sok bármit bevethetnek a hadsereg létszámhiányának orvoslására
Fotó: AFP

Poltava városából újabb TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Az elmúlt hónapokban számos hasonló jelenet került nyilvánosságra Ukrajnából. Felvételek tanúsága szerint toborzók utcán, piacokon vagy éppen bevásárlóközpontok környékén állítanak meg hadköteles korú férfiakat, és viszik be őket a toborzóközpontokba.

Egy Telegramon terjedő felvétel szerint az ukrajnai Dnyipróban fényes nappal, a járókelők szeme láttára tuszkoltak be egy férfit egy fehér furgonba. A videóhoz a következő megjegyzést fűzték: Dnyipróban egy újabb „önkéntest” tuszkolnak be egy furgonba

Egy rövid, mégis sokatmondó felvétel jól mutatja a jelenlegi helyzetet Ukrajnában. Odesszában a toborzók gyalogosan és autóval üldözték a kiszemelt férfit, akit megpróbáltak bekeríteni.

Borítókép: Az ukrán civilek nem akarnak egy értelmetlen háborúban harcolni, de sokaknak nincs választási lehetőségük (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu